"Люди - интересные существа. Если у них есть хотя бы капля мозга, они любую ситуацию видят через призму собственного восприятия", - пишет предприниматель на своей странице в Facebook .

"Ну, например, пишет Навальный про каких-то коррупционеров. Человек читает, и, конечно, возмущаясь, про себя подумывает: "вот дураки, назначили бы меня на такую должность, уж я бы поумнее воровал, да". Или, например, отравили Навального - "ну да, я тоже летом грибами травился, даже в больничку попадал, а тут Германия, спецборт, то-сё".

Первую брешь в этом восприятии пробила Кущевка. Невозможно нормальному человеку представить себя на месте Сергея Цапка, кладущего 9-месячного младенца на гору из трупов его только что тобою же убитых родственников и поджигающего дом, в котором все происходит. Тогда на фоне всеобщего о... даже Кобзон высказался в том духе, что если кто-то из Генпрокуратуры имеет к этому хоть малейшее отношение, то гнать ссаными тряпками.

А вот вторую зияющую дыру только что проделал сам Навальный. Потому что невозможно себя представить на месте человека, сознательно возвращающегося на Родину под гарантированную посадку в тюрьму. И что бы сейчас эти люди не говорили и каким бы ядом не брызгали - в глубине души каждый понимает: "Да, ..., я бы так не смог". Как Путин смогли бы все. Как Навальный - никто. В этом и суть".