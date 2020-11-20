"Никогда не думал, что знаменитую фразу грибоедовского полковника Скалозуба "Фельдфебеля в Вольтеры дам" можно будет столь точно реализовать, как собираются сейчас наши парламентарии", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"В очередном своем законопроекте они хотят установить контроль над просветительской деятельностью - той, которая пока осуществляется вне всякого обрнадзора и обрконтроля.

Законопроект запрещает использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов", поясняют его авторы.

Интересно, какой фельдфебель будет контролировать нынешних вольтеров просвещения? И как он станет определять, какие исторические факты достоверные, а какие нет? Похоже, что авторы законопроекта просто не понимают, что в гуманитарных и социальных науках существует множество интерпретаций, а во многих случаях (особенно, когда речь идет о далеком прошлом) даже истинность фактов мы не вполне можем определить.

Впрочем, нет. Скорее всего они это понимают. И роль фельдфебеля будет заключаться просто в том, чтобы пресекать истинное просвещение под видом искажения фактов, а вместо него насаждать обычную пропаганду, работающую на укрепление режима. Есть опасность, что даже в тех случаях, когда большинство серьезных ученых сходятся в оценке того или иного факта, можно будет найти фельдфебеля (причем, с ученой степенью), который объявит факт несуществующим, и тогда просветитель будет наказан.

У нас есть уже много законов, которые действуют подобным образом: "своим" можно все, а для оппонентов нынешнего политического режима расставлены разнообразные ловушки. В какую-нибудь из них запросто можно попасть, поэтому спокойнее теперь оказывается вообще помалкивать и ничего на острые темы не говорить.

Просветительская деятельность и так уже загибается, даже без новых инициатив парламентариев. Одних назвали иностранными агентами, других - нежелательными организациями. Молодой парень из Тюмени вынужден был просто уехать за пределы России, поскольку организовывал года три назад мою просветительскую лекцию, где я, кстати, ничего незаконного не говорил.Наконец, даже абсолютно легальные организации остаются без денег на просвещение, поскольку бизнес боится его поддерживать".