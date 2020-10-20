"На основе данных wordstat.yandex.ru я сделал табличку с данными по частоте запросов со словом "обоняние" - почти 500 городов, притом не только усредненные данные за 30 дней, но и оперативная оценка текущей частоты запросов. Ну не совсем текущей - сейчас там оценка за 13-16 октября, вторник-пятницу прошлой недели. Надеюсь обновлять данные несколько раз в неделю", - пишет аналитик на своей странице в Facebook.

"Ключевые наблюдения:

1. И частота запросов, и динамика их роста могут сильно отличаться не только между регионами, но и между городами одного региона. Для примера сравните Осу и Березники Пермской области или Анжеро-Судженск и Мыски в Кемеровской области. И само по себе такое разнообразие подтверждает, что рост запросов про обоняние вызван в основном ростом заболеваемости (разным в разных регионах), а не медиаэффектом от обсуждений в СМИ (который бы дал более равномерный результат).

2. Когда я 2,5 месяца писал пост про хронологию крупнейших вспышек, я учитывал пики запросов про обоняние с частотой не менее 0,008% от всех запросов из города к Яндексу, при этом уровень 0,02% можно было считать уже очень сильной вспышкой (среди городов-миллионников его не превышал никто), а 0,04% соответствовало рекордным вспышкам (за все время с апреля по конец июля этот уровень превысило только 3 города из ~100 проверенных). Так вот сейчас в половине городов частота запросов превышает 0,024%, ниже 0,01% лишь 45 городов, а выше 0,04% - 92 города, почти каждый пятый.

Дополнение: нельзя исключать, что частично рост частоты запросов про обоняние (и других "коронавирусных" запросов) все же объясняется не ростом заболеваемости, а какими-то другими, скорее "медийными" факторами; хочется на это надеяться - однако чем больше я погружаюсь в осеннюю поисковую статистику, тем больше убеждаюсь, что если не единственным, то по крайней мере основным и безусловно доминирующим фактором для роста частоты "коронавирусных" запросов является собственно рост заболеваемости.

3. Самая высокая частота запросов про обоняние 13-16 октября (от 0,065% до почти 0,09%) наблюдалась в Осе, Снежинске, Лесосибирске, Карасуке, Троицке (челябинском), Краснокамске, Старом Осколе, Южноуральске, Кыштыме, Губкине (4 из 10 городов - в Челябинской области). Если брать только города с большим количеством запросов и соответственно более точной оценкой, то пятерка самых проблемных - Старый Оскол, Губкин, Бузулук, Рубцовск и Каменск-Шахтинский. Из региональных центров хуже всего (с частотой более 0,05%) Барнаул, Курган, Кемерово, Биробиджан и Липецк.

4. Из региональных центров на прошлой неделе быстрее всего по количеству запросов про обоняние росли Нарьян-Мар, Улан-Удэ, Иркутск и Абакан. Другие быстрорастущие города (включая только города не менее чем с 1000 запросов за месяц) - Братск, Каменск-Уральский и Рубцовск (который упоминается уже второй раз в этом посте)".