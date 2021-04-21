"Это было принципиально АПОЛИТИЧНОЕ, если не сказать "АНТИПОЛИТИЧЕСКОЕ" послание ", - пишет политолог в Facebook о выступлении президента перед членами Федерального собрания.

"Вместо разговора о политике, в плоскости которой у наиболее активной части общества и лежат основные претензии к власти, Путин готов говорить о чем угодно - о детских пособиях, о туризме, о жилищном строительстве, о покупке машин скорой помощи и т.д., и т.п. - но вот о политике он говорить не хочет.

Поскольку большая часть тех проблем, которые были затронуты сегодня в послании, будет решаться с помощью выделения дополнительных денег, все это можно назвать попыткой откупиться от общества.

С одной стороны, тот факт, что честного разговора не получилось - это, конечно, плохо, а с другой - ну хоть что-то гражданам перепадет. В этом смысле, кстати, очевидно, что рост протеста играет позитивную роль. Если бы люди не протестовали, объем полученных ими сегодня плюшек был бы в разы меньше".