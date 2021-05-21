"Сегодня 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Он занимал в политике уникальное место человека, все действия которого подчинялись только внутреннему нравственному приказу. Его потрясающее многих бесстрашие и не терпящая никаких компромиссов принципиальность были следствием редко кому даваемого понимания происходящего в мире - от атома до Вселенной. Его присутствие в публичной политике второй половины 1980-х создавало систему координат, в которой правда была только правдой, а ложь - только ложью. Его уход для просыпающейся, но многого не знавшей и не понимавшей еще страны был утратой ориентира, позволявшего не ошибиться в ежедневном выборе между добром и злом", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике - это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, то есть человек, верящий в нравственные идеалы.

14 декабря 1989 года (шел Второй Съезд народных депутатов СССР) в 15 часов состоялось последнее выступление Сахарова в Кремле в дискуссии на собрании Межрегиональной депутатской группы, которая обсуждала текущую политическую ситуацию и линию своих действий.

Сахаров сказал главное:

"Я хочу дать формулу оппозиции... Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестройки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться, интенсивно разрушаться. Все планы перевода на интенсивную, рыночную экономику окажутся несбыточными, а разочарование в стране уже нарастает. И это разочарование делает невозможным эволюционный путь развития в нашей стране. Единственный путь, единственная возможность эволюционного пути - это радикализация перестройки. Мы одновременно, объявляя себя оппозицией, принимаем на себя ответственность за предлагаемые нами решения, это вторая часть термина. И это тоже чрезвычайно важно...

И последнее, что нам необходимо, - это восстановить веру в нашу межрегиональную группу. Межрегиональная группа - с ней связывало население страны огромные надежды. За эти месяцы мы стали терять доверие... Народ нашел наконец форму выразить свою волю, и он готов оказать нам политическую поддержку. Это мы поняли за эту неделю. И мы этой поддержки не должны лишиться".

Он умер вечером 14 декабря 1989 года от внезапного сердечного приступа в своей квартире на улице Чкалова. Чтобы проститься с ним, люди стояли в очереди на морозе шесть часов.

Академик Дмитрий Лихачев сказал о Сахарове в своем прощальном слове: "Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывавший своих современников к нравственному обновлению ради будущего".

Советская, а затем и российская политика за очень короткое время ушла безумно далеко вниз от нравственных принципов Сахарова. Именно в этом - главная причина современной российской общественной катастрофы. Наследие Сахарова, выстраданное его стоической жизнью, оказалось не востребовано ни государством, ни большей частью российского общества.

Чтобы достичь названных Сахаровым целей, общество должно было сделать много усилий над собой, должно было не врать самому себе, не предавать идеалы, не идти на сделки с совестью.

Политическое завещание Сахарова лежит сегодня на виду у всей страны, но нет очереди к этой сокровищнице мысли. Эти страницы жгут разум, как Библия, потому что за каждой из них - сбывшиеся трагические пророчества, не услышанные предостережения, не усвоенные нравственные уроки.

По счастью для Сахарова и спасаемого, но не спасенного им человечества, ученики в политике могут прийти и после физической смерти учителя. Главное - чтобы пришли".