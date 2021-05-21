"В новых поправках в закон "Об основных гарантиях избирательных прав" предлагается ограничивать, вернее запрещать причастным к "экстремистским и террористическим организациям" выдвигать свои кандидатуры не только на выборах в Госдуму, но и во всех остальных региональных и муниципальных кампаниях. Круг "причастных" же предлагается расширить, включая в него и за положительные комментарии в интернете в адрес "экстремистов", и за "иную", что особенно аморфно и всеохватывающе, помощь. Сказал в курилке, что в Навальном есть что-то хорошее - получи", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Выскажу странную, но вполне созревшую мысль, эти нововведения, которые с огромнейшей вероятностью будут приняты, пойдут на пользу нам всем. В любых отношениях хороша ясность, тем более в отношениях между государством и обществом. Два десятка лет нам пытались продать псину за баранину, настойчиво уверяя, что у представителей антипутинской оппозиции есть реальные шансы выставить свои кандидатуры на выборы, участвовать в этих выборах и избраться. Ну а то, что по странному стечению обстоятельств такое практически никогда не происходило - так это лучше стараться надо, сильнее агитировать, привлекать избирателей, наблюдателей и тщательнее следить за собранными подписями. И вообще, начните-ка с низу, с муниципального нуля и, шаг за шагом, вам откроются все двери и все сердца.

Многие в это верили, искренне или сознательно обманываясь, многие тратили ресурсы, силы, средства, миллионы человекочасов работы, чтобы получить шанс прыгнуть в бассейн, воду в который только обещают залить попозже и за хорошее поведение.

Эта лживая картина позволяла сислибам, приближенным к власти, обманываться самим и обманывать других, уныло завывая о теории малых дел и о том, что даже пара оппов в региональном собрании или в Госдуме сможет изменить правила игры, а потом, глядишь, лет через десять дадут туда и фракцию провести.

Теперь "кулак судьбы открыл им глаза", как говорил один известный немецкий политик. Не всем, конечно, кто-то будет пытаться, кряхтя, пролезть и под нынешнюю планку, старательно закопанную уже ниже плинтуса, но это уже списанные и бессмысленные люди, ничто им не поможет. Для остальных же принятие нынешних изменений исчерпывающе, явно и прямо говорит - никакой! возможности законно и в рамках системы занять в этой системе какую-то должность мы вам, отмеченным в законе, не дадим. Ворота закрыты, все. Конец всех лукавых песен.

Лучше такая прямота, которая, наконец, откроет последним неверующим то, что было известно и пятнадцать лет назад. Писал, репостил, говорил, лайкал - на выход, ты вне системы, ты лишенец. Причем Навальный сотоварищи только первая ласточка, аппетит приходит во время еды и скоро, подозреваю, мы увидим в запретных списках немало и левых, и правых, и националистических организаций, включая клуб любителей чешских почтовых марок.

Двадцать лет и без того расколотое и обескровленное российское политическое оппозиционное сообщество заманивали и заставляли спускать все силы и средства на участие в лотерее, в которой разыгрывалось ежегодно пара десятков кресел малой значимости из десятка тысяч федеральных и региональных депутатов. Теперь лотерея официально закрыта, так кому от этого лучше? Возможно как раз тем игроманам, которые, наконец, поймут, в какой балаган они пытались попасть и смогут применить высвободившиеся силы и средства в иных целях. А силы и средства будут, несмотря на постоянно возрастающее давление, просто потому, что власть ковшом своего бульдозера глупо и слепо сбрасывает в наш оппозиционный котлован все новые политические и социальные группы.

Я уже писал, что боясь повторить ошибки (то, что им кажется ошибками) Горбачева и позднего Советского Союза, они начинают пошагово повторять ошибочные действия уже поздней романовской империи, с запретом для активных социально и политически, но критически настроенных к власти групп участвовать в легальной политической же жизни и с прямым выталкиванием этих групп в революцию. Очень не хотелось бы революционного варианта, очевидно, что эволюционный, постепенный и спокойный путь лучше и для усталой, истощенной страны, и для ее жителей. Но Россию с упорством слепых безумцев толкают именно туда. И во время будущих смутных событий ясное сознание и трезвый взгляд будут одними из немногих наших преимуществ, как и освобождение от иллюзий. От одной из этих иллюзий нам помогает освободиться сама власть, так что скажем ей раз в жизни спасибо".