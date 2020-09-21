"Что делает Лукашенко, вернувшись в Минск из Сочи? Он форсированно создает атмосферу, благоприятную для инаугурации, которую должен провести в ближайшие три недели. Атмосферу осажденной крепости. Ради этого массовые протесты против диктатуры преобразуются в риторике диктатора в поддерживаемую внутри страны интервенцию извне", - пишет вице-президент фонда "Либеральная миссия" Facebook.

"Ради этого объявляется о переброске армейских частей к западным границам и их закрытии либо укреплении.

Ради этого российско-белорусские военные учения и транслируемая на публику просьба Лукашенко к российскому министру обороны (со ссылкой на предварительное обращение к Путину в Сочи) о поставках новых образцов вооружений.

Выглядит реанимацией советской психологической военизации 30-х годов, применительно к современности кажущейся абсурдной, но ничего другого ни Лукашенко, ни поддерживающая его официальная Москва (см., например, заявление Нарышкина о заглавной изначальной и последующей роли США в беларуских событиях) придумать не смогли. И формируют в разных группах общества лояльную среду, отзывчивую к оборонно-патриотической риторике и солидарную с "батькой" в представлении о праведности репрессий против враждебных Беларуси и союзному государству сил.

Мирному протесту, представленному внутренней опорой внешней военной угрозы, противопоставлена советская "борьба за мир".

Такие вот видимые изменения после визита в Россию и подтвержденной там поддержки белорусского диктатора, готовящего почву для своей инаугурации и все еще не решившегося объявить ее дату".