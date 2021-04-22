Санкт-Петербург, 21 апреля 2021 года

Штаб Навального в Петербурге / Twitter

"Вчерашний день вновь подтвердил, что главным политическим сюжетом текущей российской истории остается противостояние Путина и российской оппозиции, продолжающееся с 2011 года. Динамика, системные факторы и неожиданные повороты такого противостояния являются захватывающим сюжетом для аналитика, ученого-политолога или историка. Так, загадкой вчерашнего дня стали исключительно жесткое, просто какое-то эссесовское отношение к протестующим в Питере и - внезапно - совершенно веганское отношение к ним в Москве", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Из полутора тысяч задержанных по России (что само по себе является гигантской цифрой и только на фоне январских репрессивных атак не поражает наше воображение) - почти половина приходятся на Питер (743 из 1630, как сообщает великое "ОВД-Инфо").

Что касается Питера, то в общем ясно, что город и городское сообщество имеют достаточно слабый информационный резонанс, а потому ситуация была отдана на откуп местным туповатым властям, которые поняли это доверие как шанс выслужиться. Для будущего Питера важным станет, какой эмоциональный и информационный эффект среди горожан будет иметь вчерашнее побоище. Что касается Москвы, то все гадают сегодня, почему в Москве Путин отдал приказ не бить протестующих? Парадоксальность ситуации провоцирует массу конспирологических версий. Самая очевидная из которых состоит в том, что если Путин намерен объявить историческое воссоединение российского и беларусского народов, то ему совершенно не нужно, чтобы этот день был заполнен картинами вчерашних избиений протестующих. Нужна картинка единодушия, с которой и так будут определенные проблемы.

Однако не так уж нужно пытаться влезть в голову к Владимиру Путину. История человечества полна различных замыслов, расчетов и хитрых комбинаций, последствия которых совершенно не соответствовали тому, что предполагалось.

Центр Москвы был заполнен огромным (реально огромным) количеством людей, свободно перемещавшихся по городу и чувствовавших свою значимость, свободу и свое единство. Может быть, Путин с самого начала решил их не бить, может быть, власти неправильно рассчитали их численность и, увидев, что побоище будет масштабным, решили не идти на этот имиджевый урон. Важно не это. Важно не то, какие расчеты (и просчеты) ведут к тому или иному развитию событий, а то, как противостоящие стороны способны капитализировать - обратить в свою пользу - эффект произошедшего.

Владимир Путин мог бы капитализировать эффект своей тактической или вынужденной толерантности, например, за счет смены повестки противостояния вокруг фигуры Навального повесткой укрупнения и "усиления" страны - за счет поглощения Беларуси. Оппозиция, получившая важное подтверждение своей силы, могла бы капитализировать его, попытавшись закрепить успех, т.е. сделать акцию повторяющейся, серийной, тем более, что ее главная гуманистическая цель - спасение Навального и допуск к нему врачей - пока не достигнута.

Но так или иначе, как мне приходилось уже не раз отмечать, принципиальная рамка численности протестов остается неизменной с начала 2010х гг.: от 20-30 до 200-300 тысяч человек по всей России. Ее не удается сдвинуть, и это определяет тактическое поражение протестующих. С другой стороны, ее не удается сдвинуть на протяжении десятилетия и властям, принципиально ужесточившим отношение к протестующим и постоянно расширяющим круг репрессий. И это, безусловно, является их тактическим поражением, какими бы сиюминутными расчетами это ни объяснялось".