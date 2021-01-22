Юлия Навальная

Алексей Навальный / YouTube

"Мне в жизни очень повезло дважды. Это как выиграть в лотерею - два раза за один день. 22 года назад я встретила не только настоящую большую любовь, но и лучшего друга", - пишет супруга Алексея Навального в Instagram .

"Мы с Алексеем познакомились, когда нам было по 22. И несмотря на то, что мы ровесники, он сразу стал для меня жизненным ориентиром. Он сильный, решительный, мудрый и порядочный. Он всегда на стороне правды. А еще он невероятно отважный.

Равняясь на него все эти годы, я не могу вести себя иначе. В субботу 23 января я выйду на центральную улицу Москвы. За себя, за него, за наших детей, за ценности и идеалы, которые мы разделяем.

Я выйду за человека, который помог мне стать тем, кто я есть. Я выйду за удивительного, очень талантливого политика, который делает Россию лучше вопреки всему. Я выйду за парня, который смешно шутит в твиттере и делает классные расследования.

Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю.

Уже 22 года абсолютного счастья. Леша, ты моя родная душа. И я буду за тебя всегда бороться!"