"Глядя на флешмоб "убери портрет Путина из школы", некоторые справедливо задаются вопросом: а откуда он там вообще взялся? А ведь на некоторых видео он даже не на отдельной доске с "символами Российской Федерации" (что еще как-то объяснимо), а натурально над доской в классе. Даже в советские времена, вроде как, не было такой практики. Дедушка Ленин - это само собой разумеющееся. Но портрет действующего генсека ЦК КПСС над доской не висел", - пишет публицист в своем Telegram-канале .

"Понятно, что никаких официальный предписаний вешать портрет начальства не существует. По всей видимости, это низовая неформальная практика, которая сформировалась во времена позднего путинизма. Оно и понятно: рекордсмен Брежнев был у власти 16 лет, всякие Андроповы-Черненки продержались по году. Путин - уже 20 лет. Когда лик начальства не меняется столько лет, он неизбежно обрастает самыми абсурдными атрибутами автократии - даже без приказов, за счет инициативы.

Самое неприятное в этой ситуации: если мы представим, что завтра по мановению волшебной палочки президентом станет Навальный, то мы увидим еще более массовый флешмоб по замене портретов - только менять их будут директора школ.

России будущего предстоит длительная реабилитация, дабы донести до всех этих людей, что над школьной доской уместны лишь портреты очень давно умерших людей".