"У меня есть мечта, пусть и достаточно странная. Я хочу, чтобы Ленин очнулся в своем хрустальном гробу - уж не знаю, какой принц его там поцелует. Очнулся и отправился чеканными шагами командора на Охотный ряд, благо и пешком идти недолго, посмотреть, как там поживают его преемники-пересменщики, борются ли с империализмом, реваншизмом и буржуазным декадентством?" - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Поднялся бы по лестнице, распахнул бы пинком ноги дверь на заседание фракции коммунистов и - чтобы он там обнаружил? Молитвенное собрание? Сигарный клуб с дорогими коньяками? Выставку икон со Сталиным? Встречу миллионеров - политических рантье, чья жизнь удалась и нечего уже желать лучшего?

Запустить его туда, сунуть в руку что тяжелое, подпереть дверь снаружи и, прижавшись ухом, слушать раздающиеся изнутри вопли. А потом, после завершения первой части Марлезонского балета, посадить его за стеклянную перегородку, как Ганнибала Лектора и водить к нему на консультации юных нимф и отроков из протестной общественности для перенимания стратегии и тактики революционного процесса, в котором он, без сомнения, проявил свой абсолютный профессионализм.

Я не обожествляю эту фигуру, с учетом того, что последствия его политического проекта мы расхлебываем до сих пор, но и принижать ее не стоит и есть чему поучиться. Умению идти к цели, здоровому цинизму и пониманию, как создавать политическую машину, заточенную на победу, почти животному ощущению политической конъюнктуры и слабостей оппонента, способности привлекать ярких и опытных политических попутчиков и строить, когда надо коалиции, а когда надо и стоять на своем.

Если бы можно было это отделить от темной составляющей его натуры и идей, то получился бы достаточно актуальный и, возможно, полезный коктейль. Другой вопрос, что сейчас почти нет желающих его употребить, чем наши прекрасные элиты и пользуются".