21 апреля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию

Пресс-служба президента России

"Первое и главное впечатление от послания президента, что он наконец проснулся и огляделся по сторонам. Много лет в посланиях ставились амбициозные геополитические задачи - удвоить ВВП, войти в пятерку ведущих экономик мира, догнать Португалию по ВВП на душу населения, создать невиданную в мире ракету со скоростью во сколько-то махов, изменить Конституцию и т.п. И вдруг, через 20 лет, обнаружилось, что в стране 1/7 населения - бедные (а реально - нищие), включая многие семьи с детьми, что идет убыль населения, что нет нормальных дорог, что регионы в финансовой пропасти, что надо срочно ремонтировать и строить школы, больницы и дома культуры и прочие малоприятные факты", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook .

"В итоге послание пришлось посвятить этим скучным и раздражающим материям, ограничив внешнеполитическую часть сетованиями на несправедливое отношение к России в мире и загадочным обещанием самостоятельно проводить "красные линии".

В экономической части мне польстило, что президент заявил несколько тезисов, которые я уже давно проповедую. Первый - он (или советники), кажется, понял, что административное регулирование цен в рыночной экономике занятие бесперспективное, и что есть другие методы остановки инфляции.

Второй - что нужно в условиях пандемического кризиса дать деньги наиболее пострадавшим секторам бизнеса и главное нуждающимся людям. Правда, на практике предложения президента вновь свелись лишь к продлению налоговых и кредитных каникул для бизнеса и к финансовой поддержке семей с детьми, включая одиноких родителей. Причем предложенные президентом выплаты на детей будут охватывать не всех и невелики по суммам.

Министр Силуанов уже пояснил, что все предложенные президентом меры социальной поддержки обойдутся бюджету в 400 млрд рублей. за 2 года. Это мизерная сумма в масштабах экономики страны (около 0,2% ВВП), что наглядно иллюстрирует, что с помпой объявленные меры являются лишь имитацией заботы о людях.

Третий - тяжелое финансовое положение регионов, требующее срочного вмешательства. Увы, и здесь лишь скромные полумеры. Я уже много лет твержу о том, что нам нужно вернуться к бюджетному федерализму и кардинально поменять финансовое состояние регионов и местного самоуправления, перераспределив бюджетные доходы в их пользу. Сейчас они оказались просто на грани финансовой катастрофы. Задолженность региональных бюджетов составляет сейчас 786 млрд рублей, причем значительная ее часть - коммерческая задолженность, т.е. задолженность перед коммерческими банками с соответствующими рыночными процентами.

Меры, которые предложил президент в своем послании, уже обсуждали недавно на заседании правительства. Первая - заменить часть коммерческой задолженности регионов кредитами со стороны бюджета. Но это коснется только той части задолженности, которая превышает 25% доходной базы региона.

Вторая - реструктурировать бюджетные кредиты, которые регионы брали в рамках борьбы с пандемией в прошлом году. Их надлежало выплатить до 1 июля, но президент предложил пролонгировать кредиты до 2029 года.

Я бы сказал, эти меры вытаскивают регионы из финансовой ямы сегодня, но роют им эту яму послезавтра (конкретно - к 2029 году). Дело в том, что ничего кардинально с точки зрения межбюджетных отношений не меняется. Налоговая система, распределение налогов между федеральным центром и регионами остается прежним. При этом в последние годы на регионы переложили значительную часть финансовой обязательств, например, по выполнению пресловутых майских указов президента, и ряд других расходов. Регионов-доноров у нас осталось совсем немного. В основном регионы зависят от подачек федерального центра. Некоторые, как Тыва, например, зависят на 80%. В этом смысле ничего не меняется, и налоговую базу им не улучшают. Меры, которые озвучил президент в своем послании, просто отсрочат скорую смерть, но ничего не поменяют в самой болезни. Кроме того, президент предложил выдавать регионам инфраструктурные кредиты под 3% на срок до 15 лет. При этом будет действовать принцип: чем меньше долгов накопил регион, тем больше сможет взять дешевых бюджетных кредитов. В этом принципе есть явная несправедливость в том смысле, что дороги нужны всем, а деньги дадут только некоторым. С другой стороны, если регион уже в долгах как в шелках, то навешивать на него новые кредиты - занятие опасное. Отрадно, что президент решил заняться дорогами. Справиться бы еще со второй национальной бедой - дураками, включая собственное окружение.

Нехарактерные призывы президента заняться снижением выбросов парниковых газов, мне кажется, были больше ориентированы на зарубежную аудиторию, традиционно озабоченную экологическими проблемами. Во внутриполитической части президент подтвердил давно известный нам факт, что все думские партии действуют в единстве и реальной оппозицией не являются. Полезное напоминание в год выборов".