"Глава думской "Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России" (есть оказывается такое чудо в перьях) Василий Пискарев настучал послу Германии в РФ на наш Форум русскоязычных европейцев и на некоторых наших немецких коллег", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Одно из обвинений в наш адрес - "популяризация нетрадиционных ценностей среди российской молодежи". То есть депутат намекает, что у России есть какие-то хорошие традиционные ценности, а мы ей навязываем плохие "нетрадиционные". О "традиционных ценностях" любит потрындеть и сам Путин.

Хочу покаяться, действительно, мы пытаемся поддерживать нетрадиционные для России ценности: права и достоинство человека, свободу и демократию, уважение к другому - инакомыслящему и инакочувствующему, нетерпимость к насилию, агрессии и войне. А они защищают ценности, традиционные для российского государства: жестокое и заносчивое самодержавие; власть в руках взяточников и воров; общество под тотальным надзором жандармов и шпионов; образование под контролем попов; патриархат и домострой; имперские захваты и аннексии; самые большие в мире дворцы и яхты для самых отпетых ворюг у власти, "ярмо с гремушками да бич" для бесправного и забитого населения, каторгу и ссылку для свободомыслящих.

Их ценности - кирзовый сапог, топчущий чужие страны и души; дубинка (нагайка) карателей, бьющая женщин и подростков; кандалы на руках политзаключенных.

Единственное, что внушает надежду - наши нетрадиционные ценности традиционны для российского освободительного движения от Герцена до Сахарова. Рано или поздно они станут традиционны и для страны. Или не станут?"