Политик и общественный деятель публикует в Facebook письмо стоящему на запасном пути российскому бронепоезду. В письме автор указывает на оккупировавших страну врагов, которые говорят по-русски.

"ПИСЬМО НАШЕМУ БРОНЕПОЕЗДУ

КОМУ: нашему бронепоезду

КУДА: на запАсный путь

ОТ КОГО: от мирных людей

Уважаемый бронепоезд!

Мы - мирные люди, но Ваше многолетнее пребывание на запАсном пути, да еще и с грузом сухого пороха, всегда наполняло нас чувством законной гордости и ощущением защищенности и нас самих, и нашего мирного труда. В последние годы возросли внешние угрозы нашей Родине - со стороны поляков, эстонцев, литовцев, грузин, украинцев и многих других. А теперь еще и молдаван. Они собираются напасть на нас, расчленить, поставить на колени, передать американцам нашу нефть и надругаться над нашими подъездами. До сих пор, правда, не напали - наверное, благодаря Вам.

Но иногда, уважаемый бронепоезд, нам кажется, что некие неизвестные ранее враги незаметно для нас уже оккупировали нашу страну. Судите сами. Мы их не избираем, но они правят. Они сокращают расходы на образование и здравоохранение, а сами лечатся и учат своих детей как раз в тех странах, на противостояние которым нацелены Вы. Они снижают уровень жизни людей, а себе покупают дворцы и яхты. Они как-то так сделали, что им уже и не надо угонять на работу в Германию - люди сами туда рвутся. Они постоянно врут нам и держат нас за идиотов.

Что поразительно, оккупанты свободно, без акцента говорят по-русски! Но их все равно можно отличить - они иначе одеты, они живут в охраняемых поселках, у них иное, полное довольства собой и презрения к туземцам, выражение лица.

Уважаемый бронепоезд! Многие уже думают, что без Вас нам не справиться.

С уважением, мирные люди".