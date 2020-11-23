"На прошедшей неделе была важная годовщина - 75 лет со дня открытия Нюрнбергского трибунала, судившего нацистских преступников. При всем несовершенстве этого суда - судьи из стран-победителей, России, США, Великобритании и Франции рассматривали дела руководителей проигравшей стороны, Германии - это был один из главных положительных эпизодов ХХ века. Информация, ставшая общедоступной по ходу трибунала, выводы и уроки внесли огромный вклад в создание того мира, в котором человечество мирно существует уже почти сто лет", - пишет профессор Чикагского университета в Facebook.

"Важны не только приговоры Нюрнберга и других процессов над нацистскими лидерами и их пособниками, но и то, за что их судили и осудили. На первый взгляд, может показаться, что число осужденных за чудовищные преступления очень мало - с учетом других процессов было казнено несколько сотен руководителей разного уровня, а тюремные сроки получили несколько десятков тысяч человек. При том, что немцы убили миллионы мирных жителей, а в убийствах участвовали сотни тысяч исполнителей, это мало - казни, пусть и целиком заслуженные в каждом случае, были больше символом отношения людей к нелюдям, чем наказанием каждого отдельного преступника. Поэтому важно за что были осуждены нацисты.

Может показаться, что большая часть преступлений, за которые были повешены преступники в Нюрнберге - это преступления против мирных граждан оккупированных территорий - жителей Австрии, Польши, Чехии, стран Балтики, России, Украины, Белоруссии, Франции, Голландии и других стран. Естественно, когда я в читал про Нюрнберг, я всегда смотрел на эти преступления - и на преступления против мирных граждан на территории СССР, и на массовые убийства советских военнопленных. Но значительная часть преступлений нацистских лидеров - против немецких граждан, и евреев, и коммунистов, и католиков, и тех, кто не хотел участвовать в преступлениях. "Преступления против человечности" не различают людей на "своих граждан" и "чужих граждан".

Мне кажется важно это понимать, определяя отношение к Лукашенко, его силовикам и пропагандистам. Чем они отличаются от Кальтенбруннера или Мюллера? Кальтенбруннер был осужден и казнен в Нюрнберге, при том, что его преступления были не на территориях стран победителей. Чем пропагандисты Лукашенко, которые называют мирных граждан, отстаивающих свои права, "шпионами" и "смутьянами" - от Штрейхера и Фриче? Вся их пропаганда работала внутри Германии - и это было в точности то, чем занимается сейчас лукашенковская пропаганда - натравливает одних граждан, вооруженных, на других, мирных.

Не надо говорить о том, что преступления Гиммлера, Гейндриха, Кальтенбруннера, Мюллера и других руководителей германских "силовиков" были в тысячу раз больше и страшнее, чем в Беларуси в 2020 году. Конечно, как можно сравнивать - гитлеровский режим ни с чем, на мой взгляд, не сравним в истории человечества. Однако Нюрнберг был нужен не только для того, что повесить уцелевших негодяев, но и чтобы извлечь уроки для менее страшных случаев.

То, что Лукашенко и его окружение убили "всего" несколько человек, избили "всего" несколько сотен, держат в тюрьме "всего" несколько тысяч, арестовали "всего" несколько десятков тысяч, не должен мешать прикладывать нюрнбергские уроки к этому случаю".