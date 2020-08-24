"После очередного покушения на жизнь оппозиционного политика или журналиста мы слышим заезженную пластинку: Путин ни при чем, ему это не выгодно, он был в ярости, когда узнал. Пропаганда включает режим максимального цинизма и объясняет, что все пострадавшие сами виноваты", - пишет глава Совета депутатов Красносельского района Москвы на своей странице в Facebook.

"Кара-Мурза наглотался таблеток. Немцов что-то не поделил с чеченцами на бытовой почве. Политковскую заказали беглые олигархи. А Навальный? "Он просто заболел", - объяснил Путин.

Как же надоело все это слушать. Просто невозможно. Надо быть слепым, чтобы не видеть: именно Путину выгодно устранение всех этих людей. У него есть и мотив, и все возможности. Под угрозой каждый раз оказываются жизни личных оппонентов президента, которые создают проблемы для его власти. На их счету масштабные расследования, многотысячные митинги, победы на выборах, прямая и смелая риторика.

Эти убийства и покушения по сути своей - терроризм. Ведь зачем террористы устраивают взрывы и захватывают заложников? Чтобы запугать общество. Здесь ровно такой же эффект. У любого человека, который смотрит на происходящий ужас, включается инстинкт самосохранения. Люди начинают бояться. А когда общество парализовано страхом, управлять им может любой непопулярный руководитель.

Я записал обращение к Путину, где говорю о его личной ответственности за покушение на Навального. Требую от следственных органов возбудить уголовное дело по статье 277 УК РФ и допросить Путина в качестве подозреваемого".