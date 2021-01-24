"С Пушкинской - первые впечатления: Новое Бесстрашие. Безусловно, только на площади не меньше 10 тысяч, сужу по опыту прошлых лет. Подавляющее большинство - молодежь 30-. Родившихся при Сталине и Хрущеве - почти не видно", - пишет журналист и политолог на своей странице в Facebook .

"Оттого, очевидно, не чувствуется напряжения и не видно страха на лицах. Такое Новое Бесстрашие. Не исключаю, что по всей Москве могло выйти до 50 тысяч людей.

Похоже ментам, омоновцам, "космонавтам" и прочей силовой челяди власти теперь придется иметь дело с еще одним, - открыто презирающим разнообразных и вороватых путинских, дворцовых и кремлевских, - поколением вовсе свободных от выученной беспомощности быстро взрослеющих мальчиков и девочек.

При этом никакой агрессии с их стороны по отношению к мундирам, выглядевшими какими-то усталыми уже с самого начала. А их еще и снежками расстреливали...

Впереди, конечно, много кремлевской жести и гэбэшной мерзости от властного старичья, но много и неожиданно интересного.

Я так думаю".