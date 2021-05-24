"Очередной акт международного государственного терроризма с захватом иностранного воздушного судна в значительной мере стал результатом попустительства со стороны ЕС в отношении предыдущих операций спецслужб восточных диктатур на территории Евросоюза", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"В принципе, такой инцидент должен рассматриваться как "потенциальный казус белли". То есть вооруженное вмешательство.

Так или иначе, речь идет о еще одной поворотной точке. До сих пор ЕС давал повод не рассматривать всерьез его озабоченности и санкционные угрозы. И это лишь стимулировало вкус к провокациям с востока.

Вопрос стоит сегодня, а обладает ли ЕС хоть какими-то средствами давления (в принципе, да) и политической волей (в принципе, нет), чтобы обозначить для восточных диктатур "рубеж реальных потерь" и значимых последствий.

Надо понимать, что уже сегодня Лукашенко не обладает ни политической субъектностью, ни фактическим суверенитетом, но играет роль лишь фронтмена Кремля. Надо также понимать, что стандарты преследования оппозиции в Беларуси станут стандартами в России через полтора два года или раньше.

P.S. Важно помнить, что никакого сигнала о наличии бомбы на борту не существовало. Это был вымысел белорусских спецслужб. Операция прикрытия для захвата судна".