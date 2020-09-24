Пресс-служба Президента России Владимир Путин 23 сентября 2020 года встретился с сенаторами РФ

Пресс-служба Президента России

"Что можно сказать про вчерашнюю встречу Владимира Путина с сенаторами в Кремле? Если коротко - разочарован. Не потому, что ожидал чего то эффектного, типа, двери открылись и в Сенат торжественно ввели 17 новых членов по президентской квоте. Свеженькие, подтянутые, шаг чеканят, мысок тянут и во главе с Лавровым. Нет. Хотя внешне это выглядело бы неплохо и, как бы, символизировало вливание новой крови в закостеневшую венозную систему законодательной власти РФ", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Ожидал, что будет объяснено, а чего дальше-то? Что с этими нововведениями, касающимися полномочий Госсовета, СФ (Сената), ГД? Каким образом проявится конкуренция между ними и укрепится устойчивость власти? Ведь всю бодягу с поправками в Конституцию затевали для этого. Чтобы государство могло функционировать и после ухода Путина с поста президента.

Но про это не прозвучало ни слова. Привычное торжественное собрание номенклатуры. Бессмысленное и беспощадное. С речью, которые произносят на партхозактивах. "За истекший период несмотря на сложности мы преодолели и добились... В других странах незнамо что, а у нас стабильность... Мы продолжим и нас не сдержат, потому что нас невозможно сдержать..."Спасибо за внимание. Аплодисменты. Все встают.

Правда, понравилась ответная речь Валентины Ивановны. Может исчезла тревога от ожидания, что вот-вот введут Лаврова и надо освобождать место, а его не ввели и речь получилась душевной:

"Искренне скажу, что мы находимся под большим впечатлением от услышанного, от Вашего предметного доклада, Владимир Владимирович, пронизанного заботой о наших гражданах, о развитии страны. Мы получили сегодня четкие ориентиры для нашей предстоящей работы, я бы сказала, оптимизм и мощный энергетический заряд".

Особенно хорошо Валентина Ивановна развернула тезис о "четких ориентирах". Она подчеркнула, что времена и так смутные, а тут еще коронавирус и сенаторы перестали соображать в каких координатах они находятся, в какую сторону дальше действовать. Но теперь Владимир Владимирович их сориентировал в координатах и всё будет нормалёк, сенаторы не подведут.

И, как бы, в подтверждении этих слов камера давала лица отдельных сенаторов-ветеранов, на которых можно было прочитать это самое затруднение с ориентацией: "а куда это меня принесли, где я, кто этот товарищ, который там, вдали, читает доклад?". Но затем по голосу они узнавали докладчика, изображали оптимизм и готовность продемонстрировать "мощный энергетический заряд" прямо здесь и сейчас. Но сдерживались.

А докладчик был вдали потому, что Covid-19 никуда из России не исчез. А первую и лучшую в мире чудо-вакцину колоть он опасался. И расстояние до первых рядов определялось тем, что если кто и чихнёт - до него не долетит".