Алексей Навальный

Фото со страницы Киры Ярмыш в Twitter

"Для власти единственной оптимальной стратегией в деле Навального сейчас представляется максимальная его изоляция от внешнего мира наряду с тем, чтобы не создавать ему образ страдальца, несправедливо обиженного народного героя. Согласно этой логике, самым очевидным вариантом будет длительный домашний арест без права выхода в интернет и коммуникации с внешним миром, тем более, что среди российской оппозиции уже есть примеры такого наказания", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"С одной стороны, для общества не самая жестокая картинка - человек живет у себя дома, вкусно ест и читает книжки, с другой, есть расчет, что таким способом его удастся изолировать от сторонников, тем самым обезглавив его очевидно вождистское движение и через какое-то время о нем позабудут. С другой стороны, для Алексея Навального очевидно необходимо сломать этот план, именно поэтому он и начинает раскачивать протестную повестку, чтобы оставаться первым номером в новостях и на оппозиционном фланге и остаться не забытой, а равновеликой Путину, противостоящей ему фигурой. Тем более, что пристальным к нему вниманием власть сама укрепляет его значение как в глазах российского населения, так и на международном уровне.

Чем это закончится? Скорее всего, Алексею Навальному сейчас не удастся долго продолжать массовый еженедельный протест во многих городах, примеры Хабаровска и Минска демонстрируют, что без развития, успехов, четкой программы действий протест склонен выдыхаться, тем более под постоянным силовым давлением властей.

Но и статус, и место Алексея Навального в российском обществе после недавних событий резко усилились и, несмотря на все меры изоляции, в случае будущего потенциального и вполне вероятного очередного кризиса он снова вернется в гущу политики, несмотря на домашний арест или уголовное заключение, как символ и для своих сторонников, и для гораздо большего числа не причисляющих себя к навальнистам противников власти.

Здесь мы имеем дело со скрытым, подземным торфяным пожаром, притушить который можно, но полностью загасить уже не получится. По крайней мере не теми методами, которые практикует Кремль".