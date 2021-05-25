Философ и публицист представляет в Facebook, как мог выглядеть телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, результатом которого стала вынужденная посадка пассажирского самолета в Минске и острая реакция мирового сообщества на этот инцидент.
"- Алло, Саша.
- Прывет.
- Как дела?
- Посевную завершили.
- ударными темпами, надеюсь?
- Да.
- Саша, у нас к тебе дело. Не бесплатно, конечно.
- Что надо?
- Надо сделать так, чтобы на пару месяцев все вспомнили, что ты последний диктатор в Европе.
- Я?
- Ты, Саша.
- Ты два города в Украине снес.
- Я помню.
- И Сирию снес.
- да-да.
- Миллион беженцев из Украины и столько же из Сирии.
- Задача сложная, я понимаю. но поэтому я тебе и звоню. Я верю что ты сможешь найти способ, ты очень нестандартно мыслишь.
- Это да.
- Помнишь, как нас Борис знакомил? Помнишь, что он тогда сказал про тебя? Что этот парень умеет сеять морковь как никто.
- Морковь я могу.
- Вот. Сделаешь?
- Сделаю.
Через несколько дней.
- Алло, ты телевизор смотришь?! Включи немедленно!
- А что там?
- ХАМАС делает заявление, что они не причастны к событиям в Минске и что наш усатый хуже Саддама!
- А я говорил что он гений!"