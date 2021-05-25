Философ и публицист представляет в Facebook , как мог выглядеть телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, результатом которого стала вынужденная посадка пассажирского самолета в Минске и острая реакция мирового сообщества на этот инцидент.

"- Алло, Саша.

- Прывет.

- Как дела?

- Посевную завершили.

- ударными темпами, надеюсь?

- Да.

- Саша, у нас к тебе дело. Не бесплатно, конечно.

- Что надо?

- Надо сделать так, чтобы на пару месяцев все вспомнили, что ты последний диктатор в Европе.

- Я?

- Ты, Саша.

- Ты два города в Украине снес.

- Я помню.

- И Сирию снес.

- да-да.

- Миллион беженцев из Украины и столько же из Сирии.

- Задача сложная, я понимаю. но поэтому я тебе и звоню. Я верю что ты сможешь найти способ, ты очень нестандартно мыслишь.

- Это да.

- Помнишь, как нас Борис знакомил? Помнишь, что он тогда сказал про тебя? Что этот парень умеет сеять морковь как никто.

- Морковь я могу.

- Вот. Сделаешь?

- Сделаю.

Через несколько дней.