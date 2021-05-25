"Что можно сделать с минским людоедом? Этот вопрос задают себе миллионы людей. В центре Европы правит укравший власть упырь, ежедневно перемалывающий человеческие жизни", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Конечно, самый оптимальный способ - это прекратить поддержку его власти со стороны России: экономическую, политическую, силовую. Но Путин никогда это не сделает, потому что завершение власти Лукашенко - это шаг к завершению власти Путина.

Есть цивилизованный правовой способ: учреждение уже сейчас международного трибунала по преступлениям режима Лукашенко. Этот трибунал должен работать ежедневно. Сегодня избили и задержали людей - завтра начинается судебное следствие. Сегодня угнали самолет - завтра начинаются допросы свидетелей и потерпевших. В открытом процессе, с трансляцией в режиме реального времени происходит установление всех виновных в злодеяниях лиц - заказчиков, организаторов, исполнителей, доносчиков. И так каждый день. Чтобы не только обитатель минского бункера, а все его подельники - от крупных до мелких - знали, что каждый их шаг подсуден и уголовная ответственность неотвратима. Чтобы дрожали над каждым своим шагом. Чтобы боялись соучаствовать. Чтобы бежали от Лукашенко.

И, безусловно, - необходим полный политический и экономический бойкот режима Лукашенко. Ни одного евро кредитов. Ни одного квадратного метра общего рынка. Ни одного авиарейса. Ни одного совместного форума. Ни одна страна не должна принимать официальные делегации Беларуси при Лукашенко. Лукашенко должен стать тотально токсичным, неприкасаемым.

Да, диктатор прибежит за помощью в Путину и весь этот банкротный мешок ляжет на бюджет России. Фактически - на граждан России. Это очень неприятно и очень тяжело. Но пусть жители России знают, как Путин распоряжается нашими общими деньгами. Это поможет многим людям прояснить отношение к Путину. Потому как России до Беларуси - уже один шаг".