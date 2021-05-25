"Сначала не подтвердилась информация о минировании самолета. Затем оказалась ложной информация, что такая информация вообще была. Но в это время Протасевич по телевизору уже давал признательные показания. Сегодня с заявлением по поводу всего происходящего выступит Батька и расскажет как все это было на самом деле", - пишет бывший политик в своем Telegram-канале .

"А было, скажет Батька, так. Верные робята из КГБ, которые повсюду присматривали за Протасевичем, раскрыли коварный замысел ЦРУ. Протасевич в Афинах съедает 4,5 кг тротила, садится в самолет до Вильнюса и, пролетая в небе над Беларусью, выслеживает Лукашенко, прыгает из самолета ему на голову, тротил детонирует и... к исполнению обязанностей президента Беларуси приступает СовБез.

Для предотвращения такого сценария в небо был поднят истребитель, который должен был уничтожить Протасевича в то время, когда он выпрыгнет из самолета, но будет уже на безопасном расстоянии от борта с пассажирами и еще от Лукашенко. Протасевич струсил и не спрыгнул. Тогда возникла опасность, что он может взорваться при посадке в Вильнюсе, а Лукашенко обвинят в терроризме. Да, откровенно говоря, и литовцев жалко, какие ни есть, а все же люди.

Из этих гуманных соображений была дана команда истребителю развернуть самолет от границы Литвы и доставить в Минск...

После выступления Батьки по телевизору снова покажут Протасевича и он, не мигая, выговаривая все четко по слогам, подтвердит, что именно так все и было.

Затем Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале повторит: "Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво".