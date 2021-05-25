"Мы сегодня все живем внутри учебной книги про тиранов. Классический неврастеник-злодей, неожиданно проигравший очередные выборы колхозный дуче, лишил Беларусь 3 миллиардов долларов, уничтожил национальную кампанию "Белавиа", успешно развивавшую международный бизнес", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Ради чего? Ради того, чтобы можно было избивать захваченного с помощью боевого истребителя блогера. Практически нет сомнения, что в последние сутки Роман Протасевич (ему недавно исполнилось 26 лет) подвергался пыткам. Ему грозит смерть, и вовсе не только в результате смертного приговора. Подручные Лукашенко не раз убивали людей в тюрьме.

Видео с Романом Протасевичем, в котором он говорит , что отношение к нему корректное и он "дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске" лишь подтверждает эти предположения. Такие видео под пытками - фирменная карточка тираний.

Протасевич объявлен террористом за то, что вел телеграм-канал, в котором сообщались новости о протестах в Беларуси. Одно ясно показывает бессмысленность всех рассуждений, грозит ли ему смертная казнь согласно белорусским законам. В Беларуси нет законов. Тут нечего обсуждать.

Протасевич просил политического убежища в Польше и, видимо, имел какой-то вид на жительство и был захвачен в результате террористической операции белорусских спецслужб и военных. Это налагает на Польшу и Евросоюз моральные обязательства в отношении него. Дело чести и Евросоюза, и белорусской IT-диаспоры спасти Протасевича. Если еще не поздно".