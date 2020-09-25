"Меня немного изумляет поток сочувствия в адрес Николая Лукашенко. Во всех публикациях он выглядит каким-то несчастным маленьким заложником ситуации", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Во-первых, бросайте 16-летнего мерина называть ребенком. Он уже с хорошим запасом в том возрасте, когда нужно принимать решения и нести за них ответственность, даже с юридической точки зрения: уголовный кодекс РБ, равно как и РФ, устанавливает возраст наступления уголовной ответственности в те самые 16 лет, т.е., считает что лицо его достигшее уже способно в полной мере осознавать характер и общественную опасность своих действий.

16 лет в России (в РБ - лень смотреть) - это возраст, с которого, при некоторых (довольно широких) обстоятельствах можно вступать в брак и даже получить полную эмансипацию.

Во-вторых, если ваша эмпатия рвется на волю, то обратите сочувствие на ровесников несчастного Коленьки, которых ОМОН с удовольствием месит на протестных акциях, а не катают под охраной на вертолете за счет налогоплательщиков.

В-третьих, друзья, даже настоящие дети - детям рознь. В большинстве штатов, в отличие от Европы - вообще нет нижней планки наступления ответственности за особо тяжкие преступления. Совершенно не важно сколько вам лет, но за убийство первой или второй степени - вас выведут из-под ювенального правосудия и будут судить как взрослого.

Есть много таких кейсов, один из самых известных - дело Эрика Смита, который в августе 1993 года, будучи 13 лет отроду, убил 4-летнего соседского ребенка в деревушке штата Нью-Йорк. Получил обвинение в убийстве второй степени и приговор: от 9 лет - до пожизненного заключения. Эрику Смиту сегодня 40, он сидит до сих пор, уже 27 лет. И крайне мало шансов что комиссия по помилованию выпустит его раньше, чем тот начнет ходить под себя.

Николай Лукашенко - это взрослый мужик из ближайшего круга жестокого диктатора. Диктатора, повинного в смертях и увечьях многих людей. Он действующий политик, если сам того не осознает, если в холке вырос, а в сознании - не очень, то это его персональные трудности".