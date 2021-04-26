"Всех моих друзей по очереди зовут поговорить в полицию про организацию митинга. Уже и Дмитрия Быкова позвали, и Тамару Эйдельман , а меня игнорируют чего-то. Чувствую себя Фирсом", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook .

"Но вообще интересно: у них в лавке осталось что-нибудь, кроме мешка с шантажом и пыточными принадлежностями? Ну типа идеологии какой-нибудь... А? Как думаете? Раньше, бывало, русские пионеры кругом бегали, мальчики с пальчик... Интеллектуализм изображали всей звездочкой, дымку эдакую организовывали... озарения симулировали... Поэт тамошний дозу бывало возьмет да про философа Ильина народу расскажет! Самоуважение вырастало и два часа стояло.

Потом типа объединение земель русских придумали на крымскотатарской территории - без особенного Ильина уже, но на пару лет галлюцинаций хватило. А сейчас только симоньянша людоедские танцы выплясывает вокруг шконки, и юмор хуже, чем у мужа, самим небось неловко... Нет, братцы, на одном мешке с шантажом и похабелью долго не протянуть. Давайте там напрягитесь напоследок, на Старой площади, изобретите силами Турчака (прилагательное см. у Кашина) чего-нибудь духоподъемное для пипла. Не обязательно новое, кстати. У Тамары Натановны Эйдельман как раз спросите, она все знает, будете хорошо себя вести - расскажет..."