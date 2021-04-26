"Прокомментировал на "Дожде" ситуацию с расследованием в Чехии. Будет как с Нидерландами и "Боингом", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook .

"Вот опубликованы первые факты, затем долго продолжалось дальнейшее расследование. А проблема в том, что хоть сейчас, хоть через год (когда материалов было больше по "Боингу" - появились и новые прослушки, и биллинги, и видео, и был восстановлен весь маршрут, и затем выяснили фамилии всех кто доставлял Бук, кто за это отвечал и т.д.) - если Москва это не признает, то политического решения нет. Значит, надо передавать материалы в суд.

Нет другой опции. Потому что без суда, это все - "версия следствия". Если Кремль не пойдет на урегулирование (а с "Боингом" он не пошел, хотя голландцы хотели уладить компенсациями семьям жертв), то в Чехии будет такой же сценарий. Дальнейшее следствие, а затем суд будут тянуться лет пять-шесть.

"И какие будут отношения РФ и Чехии?" - спросил ведущий. Я ответил: "Катастрофические". Как с Нидерландами".