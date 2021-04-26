"Две семейные пары поругались и глава одного из семейств в запале объявляет - ну что же, тогда наш Вовочка больше не будет играть в танчики с вашим Васенькой. При этом мнения самого Вовочки никто не спрашивает. А может ему нравятся танчики и Васенька, у него-то никаких конфликтов с ним не произошло? Может Вовочка любит бакинские помидоры, чешское пиво, итальянский пармезан, польские яблоки, латвийские шпроты, грузинские вина и молдавский виноград?" - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Любит недорого и хорошо отдыхать в Турции и Египте, летать на самолете в Тбилиси и вообще обожает все те вещи, которыми папа и мама регулярно запрещают ему пользоваться, просто потому, что так же регулярно ссорятся со всеми соседями и за счет Вовочки сводят свои персональные счеты.

И вообще Вовочке уже сорок пять лет, у него самого есть семья, жена, дети, машина, дача и за счет своих средств он и содержит вечно что-то запрещающих родителей, которые твердят про высокие интересы, которые ему не понять, про то, что он должен защищать честь семьи, переплачивая, отказываясь от любимых вещей, а то и выходя во двор с дрыном, чтобы дубасить очередного обидчика или взрывать сараи на обидчиковой даче.

Почему Вовочка позволяет в свои уже седые годы так над собою измываться? - инфантилизм. Так его воспитывали, что он ради папы и мамы, которым до него откровенно нет дела, должен тянуть лямку, отдавать им все свои деньги, право принимать решения и даже, в случае необходимости, лечь в сыру землю за их престиж и интересы.

Что делать? Отправить Вовочку к психологу, вернее сто сорок миллионов вовочек и машенек разных возрастов, но для этого они сами для начала должны четко и трезво понять свое печальное положение. Может отказ от чешского пива, которым сейчас грозит батюшка Вовочки поможет? Хотя вряд ли..."