"Самое рациональное сегодня для административной вертикали - забыть про ивенты 23 января и жить как жили. События закончились плюс-минус ничьей, ничего принципиально в протестах не перещелкнуло, уровень публичного проявления негатива в отношении первых лиц соизмерим с прошлыми разами", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook .

"Самое логичное - не создавать дальше повестку, вызывающую антивластную мобилизацию. Не подставляться без нужды.

Но это маловероятно. Всем пока хочется и дальше обсуждать протесты. Одним - показывать, как все неправильно себя вели раньше и тем самым породили протесты. Другим - как все неправильно профилактировали акцию. Третьим - про Байдена и переводы с английского. Четвертым - про внутренних врагов, сливших информацию в фильм.

Главный стресс последних дней - не в встряске общества. Оно пообсуждает и если не забудет, то легко переключится.

Стресс - именно в том, что создается новая повестка для "верхов" - вкусная, яркая, насыщенная. Увлечься ей куда соблазнительнее, чем забыть или вовремя остановиться".