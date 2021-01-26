"Интересно, а почему в последнее время не комментирует скандал с путинским дворцом его номинальный владелец олигарх Пономаренко? Ведь так все гладко было", - пишет социолог в Facebook .

"Почти романтическая история из эпохи крепостничества. Помещик наблудил с крестьянкой, сделал ей ребенка, а потом, чтобы не было скандала, выдал замуж за своего управляющего, который взял грех хозяина и признал дитя своим.

Путин в этой истории - помещик, дворец - незаконнорожденный ребенок, а Пономаренко - его мнимый отец. Как преданный путинский слуга, Пономаренко признал своим незаконнорожденное "чадо" босса.

Поначалу он вел себя четко в соответствии с этой ролью. Однако сейчас что-то явно пошло не так. Где требование Пономаренко к Навальному: руки прочь от моего дворца? Где его пресс-конференции на фоне виноградников, фотосессии в дворцовом казино, грязные танцы в аквадискотеке со звездами эстрады? Неужели крепостной олигарх испугался огласки, взбунтовался и больше не хочет иметь отношение к этой стремной истории?

Если так - это очень важный симптом - сбредившего хозяина не хотят защищать даже самые преданные холуи".