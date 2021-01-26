"Путин призвал Госдуму запретить приравнивание роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Я преисполнен гордости за президента - делом человек занимается, не груши околачивает!" - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Это ж надо уметь так увидеть самую главную проблему страны - а что может быть важнее, особенно, в условиях пандемии? - и сразу браться за ее решение! Правда, таких законов уже штук двадцать есть, и вы будете смеяться, он их и подписывал. Но, понятно, не упомнишь всего.

Но пока они не приняли очередной закон, защищающий товарища Сталина от сравнений с товарищем Гитлером, спешу сказать, что, по моему глубокому убеждению, Сталин (как и Ленин) был еще страшнее Гитлера. Что войну они развязали вместе, что до 22 июня 1941 были союзниками, что освобождали от фашизма народы Европы наши солдаты и офицеры - вечная им память! - а Сталин эти страны захватывал. А на народы ему было глубоко наплевать - и на свой, и на другие.

И чья оккупация была страшнее - гитлеровская или наша - так о том не нам судить, это их спрашивать надо. И хочу заверить Владимира Владимировича, что, когда они этот свой новый закон примут, я буду продолжать все это говорить".