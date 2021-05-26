"В том, что творится сейчас в Беларуси, для Путина есть два плюса. Во-первых, на фоне выжившего из ума Лукашенко российский президент смотрится вполне прилично. Во-вторых, благодаря зверствам своего батьки белорусское общество сейчас впервые по-настоящему готово к интеграции с Россией", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Никаких социологических данных, подтверждающих этот тезис, у меня, конечно, нет, но здравый смысл подсказывает, что в ситуации полной безнадеги люди будут рады любым переменам.

Вот прошлой осенью, например, о том, чтобы белорусы отказались от суверенитета, и речи быть не могло. Они тогда были обнадежены и гордились собой. Любая попытка объединения с Россией в тот момент привела бы к взрыву. Сейчас, думаю, ничего, кроме вздоха облечения она не вызовет. А еще надо понимать, что после событий прошлого года Лукашенко полностью зависит от Путина, поэтому стоит тому надавить и батька сдастся. У россиян по поводу происходящего больших восторгов, скорее всего, не будет - они ведь помнят, во что им обошелся Крым. Но и протестов тоже не случится. Люди будут растеряны - по принципу "вроде бы радоваться надо, а я почему-то не радуюсь, что со мной не так?"

Кремль в любом случае на время овладеет инициативой, забьет повестку и оставит оппозицию не у дел. Самое главное, что организованные по поводу присоединения Беларуси массовые официозные торжества послужат хорошей дымовой завесой для всяческих предвыборных злоупотреблений. Тем же коммунистам критиковать власть, "восстанавливающую СССР", будет, например, не с руки, а ведь именно КПРФ в ближайшие три месяца будет исполнять роль главного противника режима.

Конечно, никакой долгосрочной лояльности по отношению к метрополии у белорусов не возникнет, поэтому дождавшись момента, когда Москва в достаточной степени ослабеет, они вновь поднимут знамя независимости. Но это когда еще будет! В России так далеко вперёд думать не принято".