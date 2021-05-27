"Глядя на идущие сейчас праймериз "Единой России", невольно вспоминаешь известную даосскую формулу: "Движение - все, конечная цель - ничто". Увлеченные организацией своего предварительного голосования, единороссы напрочь забыли, зачем оно вообще нужно", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"По идее, праймериз задумывались как инструмент повышения степени удовлетворенности избирателя политической системой. Отвечает ли та процедура, что мы имеем сейчас, этой задаче? Нет.

Повсеместное принуждение людей к голосованию; скандалы, связанные с нежеланием тех делать это; угрозы и наказания, ставшие для процедуры главным фоном, - все это если и отражается на отношении избирателя к системе, то исключительно отрицательным образом. Казалось бы, чего проще: надо вспомнить, ради чего все это задумывалось, и убрать все то, что реализации изначальной цели мешает. Но нет, система на это неспособна.

Хорошо, тогда можно было бы принять мужественное решение и отказаться от этой вредоносной процедуры вообще. Нет, система неспособна и на это. Колесо продолжает вращаться, углубляя колею и лишая застрявшую машину последней надежды хоть куда-нибудь вырулить".