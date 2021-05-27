"Прошлым летом мне пришло в голову, что Лукашенко ставит интересный эксперимент - открывает проект "военная хунта в самом центре Европы". Теперь мы видим, что эксперимент пошел хорошо. Европейцы некоторое время думали, что можно просто не признать его президентом и жить дальше, как жили. А он, оказывается, воспринял это всерьез - раз его никто не признает, то ему, получается, теперь все можно. Надо было думать на шаг вперёд, когда не признавали", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Европа не может существовать с выколотой Беларусью по центру. Те, кто употребляет слово "суверенитет" в том смысле, что "не лезьте в наши дела, мы будем убивать у себя кого хотим и не будем лезть в ваши", просто не понимают, как работает суверенитет. Ханс Кельзен писал, что суверенитет обладает внутренней тенденцией к экспансии, его никогда не бывает достаточно. Вся эта авиавойна с перехватом самолетов, встречными бойкотами, снятием флагов, обидами и унижениями - это и есть "суверенитет". "Наши дела" заканчиваются там, куда мы можем дотянуться, и это работает в обе стороны.

Но это половина истории. Вторая половина состоит в том, что у нас почему-то принято считать, будто Лукашенко зависит от Путина. Однако весь последний год показывает, что все как раз наоборот и Лукашенко очень успешно манипулирует Путиным. Путин имеет образ хладнокровного политика, которому трудно что-то навязать. Но все выглядит так, что Лукашенко нашел его слабое место.

Если действительно верно, что Путин любые существенные события считывает только в сюжете "Запад против меня", то Лукашенко имеет полный карт-бланш на любую выходку, которая помещена в рамку "Меня хочет свергнуть Запад, а я защищаю Смоленск". Как только Лукашенко прошлым летом в эту рамку встроился, Кремль начал поддерживать его в самых безумных и гопнических действиях (кроме, пожалуй, Ника и Майка - хотя даже тут было видно, как в России все заскрипело). Начиная с расстрелов на улицах, продолжая ликвидацией абсолютно пророссийской оппозиции, спецоперациями в Москве, отказом от российских граждан, а теперь заканчивая еще и объявлением авиавойны Франции (зачем? причем тут вообще Россия?).

Никакого предела этим действиям нет - легитимности у Лукашенко не прибавляется, ему необходимо раскручивать реакцию, и дальше он будет крушить все вокруг только сильнее. Можно, конечно, рассуждать о том, что "это все до поры, и вообще Лукашенко попадает в зависимость" - однако он уже давным-давно должен был оказаться в полной "зависимости". Проще признать очевидное: Лукашенко своей постоянной радикализацией берёт Путина в заложники и надежно владеет инициативой. Пока что Беларусь постепенно аннексирует Россию.

Кто поручится, что пилоты Ryanair не спасли своих пассажиров от гибели? Что, Лукашенко не рискнул бы сбить самолёт над Лидой и потом рассказать, что там была бомба, и не пустить международное расследование? А почему? Он же непризнанный, он никому ничего не должен. Что, это был бы casus belli? Так это сразу решило бы для Лукашенко все проблемы с легитимностью - он становится диктатором военного времени, а в военном отношении он неуязвим, за ним ядерное оружие. Что, Путин не пошел бы на это? А если бы это было подано как провокация НАТО на территории союзного государства?

Обычно для начала войны все же требуется воля к войне с обеих сторон. С одной стороны она уже есть - Путин страстно требует уважения и признания, а Лукашенко готов организовать ему случай, чтобы ценой признания была война. Со второй стороны ее до сих пор не было - хотя некоторые действия и высказывания прибалтов в последние дни показывают, что дело сдвинулось. Как бы Лукашенко и об этом тоже не позаботился и мы не увидели в скором времени инцидент на польской границе".