"Хорошо так бомбануло от призывов Навального в Европарламенте вводить санкции против богатых россиян из окружения Путина. Но не введут, так что могут всякие Тимченко и Ротенберги не переживать", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Слишком уж мир прагматичен, а не идеологичен. Сын разведчика КГБ входит в Палату лордов в Великобритании, наверное, после этого уже можно не возвращаться к вопросу. Но еще есть финский "Йокерит" в КХЛ имени Геннадия Тимченко, есть Алишер Усманов во главе Международной федерации фехтования, да даже Пригожин не знаю, как сейчас, а еще год назад был почти выездным в ЕС.

Поэтому и белорусские санкции пока касаются людей, у которых нет денег и которые Западу неинтересны. Обещанных санкций для бизнеса, который поддерживает Лукашенко, пока не объявлено.

Однако для того, что заставить дергаться плохих людей, санкции, даже возможные, это хорошая дубина, они ее боятся. Но не более того".