"Ну, ладно, тащат одного за другим в допросную журналистов "Эха" или "Дождя". Это можно понять, они - натуры взбаламошные, чуть где услышат про скопление людей и летят туда, сломя голову", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

Но когда к товарищу следователю заводят философа Леонида Гозмана или поэта Всеволода Емелина, этого понять не могу! Серьезные люди, грамотные, достаточно пожившие, чтобы понимать серьезность в международной обстановке и соображающие, что выходом своим самовольным на улицу они нарушают. Неужели трудно зайти в Управу и оформить согласование. Мол, так и так, по такой-то надобности (ну, в аптеку, например, или стихи друзьям в кафешке на Манежной почитать)требуется на время с такого-то и по такой-то час покинуть место постоянного проживания в соответствии с пропиской по адресу такому-то и пройтись по улицам по такому-то маршруту.

И в конце, разумеется, как люди вежливые и уважительные к органам власти, добавить: "В просьбе прошу не отказать". Дата и роспись. И разве власть вам откажет? Да никогда!

Ну, если только день и время для выхода на улицу и аптеку с кафешкой в другом месте предложит".