"Обидно, что Россия "из солидарности" со свихнувшимся бульбофюрером тоже решилась перемазаться в дерьме. Главное - непонятно зачем. Ясно ведь, что можно орать на "ток-шоу" 24 часа в сутки - все равно захват мирно пролетающего мимо лукашенковской Тортуги самолета оправдать невозможно никак", - пишет социальный психолог на своей странице в Facebook .

"Причем хуже всего - сама цель "спецоперации": поставить под угрозу жизни полутора сотен ни в чем не повинных людей, саму безопасность авиаперелетов в глобальном масштабе - и все только ради удовлетворения какой-то мелкой злобы сумасшедшего председателя белорусского колхоза. "Я мстю, и мстя моя страшна". Тьфу.

По идее, оптимальным вариантом было бы - заманить бульбофюрера в Сочи на рандеву с Путиным, да там и арестовать. Вполне было бы в его стиле, "какой мерой меряете, такой и вам отмерят". Достал ведь уже своими фокусами, плюс еще и российскую же гражданку захватил. Очень было бы разумно - в кои-то веки проявить самим инициативу, а не плестись в хвосте за событиями.

Нет смысла поддерживать с псевдо-бацкой "дружбу", даже если оставить в стороне соображения морали и гигиены (хотя мораль и гигиена - это все ж важные вещи). Но он, во-первых, уже явно полностью отморозился - на людей кидается; и во-вторых - все равно теперь-то он не усидит, мой прогноз "максимум до осени" остается в силе. Хотя, пожалуй, это произойдет еще раньше...

Но нет ведь - шансов на разумное поведение России нет ни малейших. Наоборот - Путин теперь станет всячески реанимировать этот политический труп, стараясь превратить его в зомби. Будет накачивать его деньгами, обещать поддержку, снова морочить голову простецам, разлагая их морально (типа захватывать чужие самолеты и пытать молодых блогеров - норма). Нет - не норма!

А зомби Лукашенко еще много кого в итоге покусает. Мда".