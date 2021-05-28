"Вы, наверное, слышали про ОДКБ? Это такая важная Организация, объединяющая шесть постсоветских государств, среди которых главная - Россия. ОДКБ призвана обеспечивать безопасность этих государств. Как она это делает, мы в очередной раз узнали месяц назад, когда разгорелся кровопролитный конфликт между, извините, союзниками по Организации, Таджикистаном и Киргизией, унесший жизни более 50 человек", - пишет журналист на своей странице в Facebook

"ОДКБ тогда не вмешалась, потому что ее генералы, отвечавшие за безопасность, были заняты и даже не заметили, что союзники стреляют друг в друга. В день начала конфликта они заседали в столице Таджикистана и обсуждали, как они все вместе ответят на угрозы из Афганистана, из которого уходит войска коллективного Запада.

Потом в ОДКБ сказали "айайай", развели руками, мол, а что мы можем сделать, наши отцы-основатели и думать не думали, что страны-члены нашей замечательной Организации станут воевать между собой. Не оставили отцы нам никаких механизмов, чтоб заставить соседей жить мирно.

По-другому прошлой осенью объясняли в ОДКБ, почему там не могут помочь входящей в ее состав Армении, когда она противостояла Азербайджану в войне за Карабах. Там аргументы были железобетонные: Баку пытается отвоевать территории, которые он считает своими, а на территорию Армении он не покушается.

Прошло полгода после той войны, которая, как и все войны закончилась миром благодаря, разумеется, Путину и теперь уже непорядок на границе Азербайджана и самой Армении. Азербайджанцы, считающие себя победителями, две недели назад начали маркировать новую границу с побежденными так, как им кажется справедливым. И даже перебросили для убедительности на территории, которые они считают отвоеванными, несколько сотен своих военных. Армянам это не понравилось и они стали минировать участки, на которые соседи также готовы были претендовать.

Тогда азербайджанцы захватили в плен шестерых армянских военных. Тут в Ереване в очередной раз за последние две недели обратились за помощью прямо в ОДКБ, налицо же агрессия против члена Организации! И даже выразили недовольство тем, как не торопятся реагировать в ОДКБ на призывы союзника, сам и.о. премьера Никол Пашинян не скрывал своих эмоций...

Исчерпывающий ответ был получен на этот раз незамедлительно. Пресс-секретарь ОДКБ Зайнетдинов был невозмутим: "Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается".

Надо сказать, ничего смешнее я давно не слышал от наших военно-политических бюрократов. Старшим по разбирательству, кто прав и кто виноват в конфликте между Арменией и Азербайджаном, будет один из тех начальников, кто несет ответственность за конфликт между другими членами ОДКБ, Таджикистаном и Киргизией.

Это, как тушить один пожар зовут тех, кто не мешал вспыхнуть пожару по соседству... Вот уж, оксюморон, прости-господи, или, как говорил незабвенный Швондер, просто какой-то позор!

Чего уж удивляться, что Ереван, уже просит срочно вмешаться в конфликт Францию и США, сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Судя по всему, в Москве на это реагируют болезненно, ее миротворчество в Карабахе становится не способно защитить армянского союзника по ОДКБ от победительных амбиций враждебного соседа.

Да, похоже, и не до того сейчас ни в Кремле, ни на Смоленской, все силы брошены на защиту другого союзника, Лукашенко, кстати, одного из столпов ОДКБ. А ведь ещё и к встрече с Байденом надо готовиться.

И, правда, некогда в Москве отвлекаться попусту, для этого Рахмон есть, даром что ли на парад Победы звали, пусть теперь мир на Кавказе поищет, он известный миролюб..."