"А еще говорят, что хороший человек - это не профессия. На самом деле, преимущество Байдена над Трампом в значительной степени основано на ощущении, что он - в отличие от действующего президента - просто человек хороший. Если у Трампа favorability стабильно в минусе - то есть, большинство респондентов относится к нему плохо, то у Байдена этот показатель в плюсе. Этим, кстати, он отличается от Клинтон - у нее размер favorability был примерно такой же, как у Трампа", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Обычно претенденты ведут более негативные кампании, чем инкумбенты. Они не столько рекламируют себя, сколько критикуют действия властей. В отличие от них, Байден большую часть денег тратит на позитивную рекламу. "Нам надо объединить усилия и тогда мы все сможем; нам нужны перемены" - ну и все такое прочее, сами знаете. По заказу The Hill компания Advertising Analytics посчитала, что 34 процента рекламы Байдена позитивны, около 60 процентов сравнивают его с Трампом и только 6 процентов построены исключительно на негативе в отношении последнего. У Трампа же позитивны лишь около 25 процентов рекламы, примерно 40 процентов негативны, а остальное построено на сравнении кандидатов. В общем, негатива у Трампа гораздо больше, чем у Байдена и это лишь подтверждает в глазах избирателя его скандальный имидж. Кстати, четыре года назад негативная реклама у Клинтон тоже преобладала. Она тогда не столько говорила о содержании своей программы, сколько доказывала, что Трамп будет плохим президентом.

Стратегия республиканского штаба понятна. Он не хочет, чтобы выборы превратились в референдум по доверию президенту. Высокий антирейтинг утопит последнего. Республиканцам хотелось бы, чтобы это был выбор между главой государства и претендентом, причем нелюбовь к последнему оказалась бы выше. Вот Трамп и навязывает схватку, пытаясь доказать, что Байден еще хуже, чем он сам. Байден старается этой схватки избежать. Сейчас ему главное не нарастить антирейтинга, для этого и нужна "мягкая" позитивная кампания.

Судя по данным Pew Research, избежать выборов референдумного типа Трампу не удастся. Сейчас 63 процента сторонников Байдена, говоря о своих мотивах, признают, что ими движут не столько симпатии к собственному кандидату, сколько антипатии к президенту. В среде избирателей Трампа - все наоборот. Там голосуют именно за него. Получается, что главным драйвером для избирателей обоих кандидатов является отношение к действующему президенту. Это и есть референдум. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в июне число избирателей Байдена, говорившее, что в основе их выбора лежит отношение к Трампу, было ещё выше - не 63, а 67 процентов. То есть, негативный для себя сценарий штабу республиканцев удалось несколько ослабить, но не настолько, чтобы можно было облегченно выдохнуть. До выборов - меньше недели".