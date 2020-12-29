"Отсутствие в полуофициальной риторике языка, описывающего поражения и неудачи - это не только ресурс, но и проблема. В отличие от советской эпохи неудачи сегодня не замалчиваются полностью, а размазываются множеством абсурдных версий и интерпретаций (ну и плюс переключением внимания). Хотя настрой вообще избежать разговора о неудачах тоже присутствует. Такими темпами безумные законодатели запретят скоро любые упоминания о военных поражениях России или о том, что Россия за свою историю иногда начинала войны и по своей инициативе, а не просто защищалась и оборонялась", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook .

"Понятно, почему не принято говорить о неудачах. Это во все времена расстраивает десижнмейкеров. Да и зачем делать акцент на поражениях, если просто переключить повестку? Налицо и желание сохранять у нации самоощущение победоносности. Представление о том, что там, где Россия - там успех, там победа. А если что-то пошло не так, то дело не в самих себе - просто случился заговор или измена.

У замалчивания фиаско есть очевидные риски.

А). Повышается вероятность того, что очередные "что-то пошло не так" (естественные в любой стране) будут трактоваться не просто как естественные (типа поражения от Хорватии по пенальти в 1/4, которое национальное самосознание особо не оскорбило), а как следствие измены. Измены не обязательно со стороны пятой колонны.

Б). Выдумывание обществом себе различных травм в моменты что-топошлонетака. Особой потребности в таких травмах у общества нет. Чаще эти травмы придумываются и потом искусственно расковыриваются. Вроде гигантской травмы от распада СССР, который в России на фоне экономико-бытовых проблем вообще не был особо замечен. А потом травма была придумана и продана сначала первым лицам (которым этот якобы все объясняющий тезис понравился), а потом и самим гражданам, охотно поверившим в эту свою травму.

Сегодняшнюю уверенность граждан в обреченности России на победу во всех сферах нельзя назвать сверхреалистичной - поэтому естественные в случае фиаско внезапные неврозы и травмы гармонии в отношениях граждан и властью не добавляют.

В). Снижается ценность успехов и побед - они воспринимаются как само собой разумеющиеся. Например, даже многие лоялисты искренне удивляются, видя в провинции современные предприятия, приличные заведения общепита или даже пробки на дорогах из-за всеобщей автомобилизации.

Если шире - у лоялистов атрофируется навык пропагандирования успехов. И не появляется немифологических контраргументов в ответ на критику. Ведь они не фиксируют неудач и не обучаются себе их объяснять.

Возьмем, к примеру, десятые годы. Есть очевидные фиаско и неудачи. Распад СНГ в ответ на Крым, фиаско проекта Новороссии от Харькова до Одессы, малайзийский "Боинг", отрицательные темпы роста доходов населения, падение рейтингов после пенсионной реформы. Ковидные эксцессы. И много чего по мелочи.

При том, что десятилетие было для власти успешным и в чем-то победоносным, качественная раскрутка любой из этих тем может стать ударом по национальному самосознанию - вакцин против негатива ведь не было и антитела не появились".