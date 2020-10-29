"В Омске двух стариков в тяжелом состоянии не смогли госпитализировать из-за нехватки мест, и "скорая" просто привезла их к зданию местного Минздрава: делайте что хотите!" - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook.

"В Барнауле, в это же самое время, группа горожан устроила бунт, отказавшись надевать маски в трамвае...

Эти новости входят друг в друга как инь и ян.

Деградация государства и встречное недоверие людей ко всему, что от государства исходит, образовали идеальный замкнутый круг.

Путин из своего бункера меряется ядерными яйцами со Штатами и зализывает раны, нанесенные турецким альфа-самцом, ему не до социалки, и Путина можно понять: рейтинга на этой теме получить нельзя, а по рылу - запросто. Народ же, частично вымирая, уцелевшей частью дичает и озверевает, и все это образует социальный пейзаж, в котором мы и обитаем, в периоде полураспада".