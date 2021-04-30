"Интересно, в управлении по внутренней политике АП у кого-нибудь щелкнуло в мозгу, что следующие они? Зачем они нужны? Проблему Навального они решить не смогли, наоборот только раздували ее. Силовики все решили за полгода", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Выборы? Ну это просто смешно. Выигрывать они их не умеют. Умеют только снимать кандидатов, для этого опять же нужны силовики. И подделывать протоколы еще умеют. Но для этого большого ума не надо, да еще это приводит к недовольству граждан, которое опять же решают силовики.

Контроль над парламентскими партиями? Это что необузданные мустанги? Нет. Это дохлые лошади. С ними проблема не в том, чтобы они никуда не убежали, а чтобы создать видимость, что они живы. Но все равно уже никто не верит.

Руководство СМИ? Сами они сделать ничего путного не могут. RT для чего создавался? Для создания положительного имиджа за границей. Где этот имидж? А потрачены сотни миллиардов рублей. Тут хищение в особо крупном.

Ток-шоу что ли эти дебильные? Зачем? В Белоруссии нет этих ток-шоу. Оставить блок успехов про сельское хозяйство, пятиминутку ненависти - это не сложно. Ну и комиков оставить, эти не подведут, даже без цензурного отдела.

С недружественными СМИ вообще проблем никаких нет. Даем статус иностранного агента и все. Опять же, кто его дает? Какой-то политолух из отдела внутренней политики?

Сколько эти лоботрясы жрут денег, государственных денег, вы представляете? Это же можно потратить или на дороги, или на танки новые, ну или хотя бы силовикам зарплату поднять. Парни выполняют сложную и настоящую работу по наказанию изменников Родины, а сами живут в какой-то маленькой квартирке в панельке в Марьино, а эти бобров жрут. Несправедливо".