"Три последних сообщения о предстоящей трате наших денег. Наших - потому что нет никаких государственных денег, а есть только деньги налогоплательщиков. И потому, что все доходы "Газпрома" - от продажи российского газа, который по Конституции является достоянием всех граждан России, а не газпромовских менеджеров. Так вот, во-первых, Путин "обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко предоставление второго транша российского кредита в размере 500 миллионов долларов", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook .

"500 миллионов долларов - это 36,5 миллиарда рублей. Для справки: почти столько же - 40 миллиардов рублей, - нужно на годовое лечение больных детей со спинальной мышечной атрофией. Но деньги пойдут белорусскому диктатору. В том числе на то, чтобы арестовывать, избивать, пытать и сажать граждан Белоруссии, и арестовывать российских граждан - под невнятное блеяние российского МИДа.

Во-вторых, правительство России выделит Генпрокуратуре более 3 млрд рублей на "повышение уровня социального, материально-технического и жилищного обеспечения сотрудников". Из этой суммы 2 миллиарда рублей выделяются на предоставление "разовой стимулирующей выплаты прокурорским работникам". У меня скопилась целая коллекция отписок, которые прокуратура присылает в ответ на мои депутатские запросы с требованием о проверке тех или иных нарушений закона и наказании нарушителей. И на большинство этих ситуаций прокуроры или смотрят широко закрытыми глазами, или пересылают мои запросы ровно к тем, кого я прошу проверить. А те, само собой, никаких нарушений у себя не находят.

В-третьих, "Газпром", как известно, решил "осчастливить" Петербург еще одним небоскребом , в 703 метра высоты. Это вопиюще нарушает питерскую "небесную линию", беречь которую призывал академик Дмитрий Лихачев.

Выступая с трибуны питерского ЗАКСа, я сказал, что куда лучше, чем я, это стремление мелких людей во что бы то ни стало построить что-то гигантски высокое, смогли бы объяснить или старый доктор Зигмунд Фрейд, или мой покойный друг, знаменитый сексолог Лев Щеглов...

Но это еще и бессмысленное выбрасывание на ветер примерно 150 млрд рублей (минимальная оценка стоимости этой башни). В то время, как провалена программа газификации России. В то время, как родители больных детей (в том числе, с СМА) собирают всем миром деньги на дорогостоящее лечение. И в то время, как миллионы граждан думают, хватит ли им завтра денег на еду. Так вот. Все это - циничное и наглое расточительство наших, а не государственных, денег.

Можно ли это прекратить?

Можно. Если осенью 2021 года появится другой парламент - не тот, что нынче, где четыре фракции (включая якобы "оппозиционные") по подавляющему большинству принципиальных для Путина вопросов голосуют одинаково. Но для этого надо не сидеть дома, мечтая о том, что кто-то другой добьется изменений, а участвовать в выборных процедурах. В качестве кандидатов, наблюдателей, агитаторов и избирателей. Ибо вода, как известно, не течет под лежачий камень".