Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти с поста президента, "пока не поздно"

Tomaz Silva / Agência Brasil / wikimedia.org По ее словам, большинство белорусов "абсолютно уверены" в том, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, белорусская писательница Светлана Алексиевич выразила поддержку протестующим в Белоруссии и призвала Александра Лукашенко уйти с поста президента, пока в стране не началась гражданская война. По ее словам, большинство белорусов "абсолютно уверены" в том, что Лукашенко проиграл выборы, но теперь вступить в борьбу должно все общество в целом. Об этом она заявила в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

"По-моему, власть объявила войну своему народу. Я вижу, как на глазах общество радикализируется. Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить... Мы видели, как это происходило в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда беременную женщину избивают, задержанных душат коленями <...> Это просто военные действия", - заявила Алексиевич.

По ее словам, большинство белорусов "абсолютно уверены" в том, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской. Ранее о намерении опротестовать итоги выборов заявили все баллотировавшиеся на пост президента.

"И я знаю, откуда идет эта уверенность. Никто вокруг себя не видит тех, кто бы любил Лукашенко, тех, кто отстаивает его, как отстаивал раньше. И как после всего того, что происходит на наших улицах, можно верить в этого человека?!" - задала риторический вопрос Алексиевич, подчеркнув "нечеловеческую, сатанинскую ярость, с которой действует ОМОН". "В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Свои люди не хотят бить своих людей. А тут происходит что-то нереальное".

Комментируя отъезд Светланы Тихановской в Литву, Алексиевич заявила, что та "была и остается символом жажды перемен, жажды новой жизни, жажды честности, самопожертвования для народа и своего мужа", однако теперь вступить в борьбу должно все общество в целом.

Она также выразила поддержку протестующим, которые "сохранили наше достоинство". "Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование - теперь нет", - заявила писательница, одновременно обратившись к Александру Лукашенко с призывом уйти, пока в стране не началась гражданская война. "Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", - подытожила она.