Кандидат в президенты США рэпер Канье Уэст провел первую встречу в рамках предвыборной кампании. Во время выступления перед избирателями он расплакался, передает BBC.

Перед встречей Уэст выбрил у себя на голове число 2020. Он также надел на себя бронежилет с надписью Security.

Во время выступления артист перечислил основные пункты своей предвыборной программы, касающиеся международных отношений, внутренней политики, торговли и абортов. Говоря об искусственном прерывании беременности, Уэст вспомнил историю из своей жизни. По словам Уэста, его отец не хотел рождения ребенка, но жизнь будущему рэперу спасла его мать. "Не было бы Канье Уэста, потому что мой папа был слишком занят", - сказал артист и разрыдался. Зал встретил этот эмоциональный срыв рукоплесканиями.

Канье Уэст рассказал и другую историю, связанную с абортами: его жена Ким Кардашьян хотела избавиться от первого ребенка, дочери Норт. Но тогда, по словам Уэста, ему явился Бог и отговорил его от аборта.

При всем этом рэпер заявил, что не считает необходимым запрещать аборты как таковые. Но, по его мнению, государство должно оказать поддержку молодым матерям, сообщает RTVi.

Выступление Уэста состоялось в конференц-холле, а слушатели должны были заранее пройти процедуру регистрации.

Канье Уэст объявил о желании баллотироваться в президенты в День независимости США, 4 июля. За несколько часов соответствующий твит рэпера получил сотни тысяч ретвитов и лайков. В поддержку кандидатуры артиста выступил в том числе бизнесмен Илон Маск.

Представители музыканта подали документы для регистрации в избирательную комиссию в Оклахоме 15 июля, за день до окончания регистрации. При этом в ряде других штатов регистрация уже завершилась - в Нью-Йорке, Техасе, Джорджии, Иллинойсе, Алабаме и Колорадо.

В СМИ появилось предположение, что заявление рэпера о готовности побороться на выборах было вызвано обострением биполярного расстройства, которым он страдает уже несколько лет. Биполярное расстройство, ранее называемое маниакальной депрессией, представляет собой состояние психического здоровья, которое вызывает экстремальные колебания настроения - от мании до депрессии. Эпизоды колебаний настроения могут возникать редко или несколько раз в год.

Рэпер говорил о своем желании баллотироваться в президенты еще в 2015 году на премии MTV Video Music Awards. А в 2016-м в интервью радио BBC Канье Уэст вновь напомнил о своих политических амбициях, сказав, что намерен баллотироваться в 2020 году, хотя у него и нет четкого представления о политике, зато есть принципы в отношении людей и правды. "Если я что-то могу сделать для своей страны, я сделаю это", - говорил Уэст. Ранее рэпер неоднократно встречался с президентом США Дональдом Трампом и выражал ему поддержку, позируя в красной бейсболке с надписью "Сделаем Америку снова великой".

Тогда все отнеслись к этому как к шутке, но после победы Трампа поклонники рэпера стали иначе воспринимать его заявления - и хэштег #kanye2020 на какое-то время даже вышел в лидеры в Twitter. Пользователи отмечали, что если уж Трамп стал президентом, то и Канье сможет. "В 2004-м Канье спас хип-хоп, в 2020-м спасет Америку", - написал один из пользователей.