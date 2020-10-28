Суд в Ханты-Мансийске оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего исполнительного директора фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Ларису Журавлеву по статье 6.21 КоАП о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Суд над Журавлевой состоялся еще в августе. По ее словам, никаких уведомлений об этом она не получала. Штраф предположительно связан с показом в рамках фестиваля "Дух огня" российского фильма "Аутло", одним из героев которого является подросток-гей

Кадр из фильма "Аутло"

Суд в Ханты-Мансийске оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего исполнительного директора фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Ларису Журавлеву по статье 6.21 КоАП о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Сама она узнала об этом от судебных приставов, которые поинтересовались, почему она не оплачивает штраф, пишет Znak.com.

Суд над Журавлевой состоялся еще в августе. По ее словам, никаких уведомлений об этом она не получала. Штраф предположительно связан с показом в рамках фестиваля "Дух огня" российского фильма "Аутло", одним из героев которого является подросток-гей. Картина режиссера Ксении Ратушной получила награды за лучший дебют, операторскую работу и музыку. Фильм имеет прокатное удостоверение Минкультуры.

По словам председателя отборочной комиссии "Духа огня", кинокритика Бориса Нелепо, "Аутло" имеет маркировку 18+, для российского проката фильм отцензурирован: оттуда вырезана сцена оргии с участием священника, матерные слова заглушены. На входе в зал у всех зрителей проверяли паспорта.

"Тем не менее, ничего сравнимого с давлением во время показа "Аутло" я не припомню в своей жизни. Весь фестиваль я провел с телефоном, по которому часами и часами общался с разными инстанциями", - рассказал Нелепо в своем Facebook. При этом со стороны региональных властей и генерального спонсора фестиваля об отмене показа речи не шло.

"Собственно, изначально не шло речи о цензуре со стороны инстанций власти. Напротив, всё началось как проявление того самого низового активизма из прекрасной России будущего: как в случае с "Дау" на Берлинале, появились возмущенные представители общественности, которые начали писать официальные письма, а также протесты в социальных сетях", - рассказал Нелепо. В результате в кинотеатр была вызвана полиция.

"Всю весну коллег из Ханты-Мансийска таскали на допросы. Поднимали записи с камер в кинотеатре. <...> Уже полгода моя команда, да и я тоже, пишет объяснительные, отвечает на вопросы, оправдывается. Абсурдные вопросы повторяются по кругу", - написал Нелепо. Уже после завершения фестиваля "Дух огня" некие активисты направили письмо уполномоченному по правам детей, в разбирательство включилась Генпрокуратура, проверка которой не закончена до сих пор. Организаторы смотра стали получать угрозы в соцсетях, сообщает "Радио Свобода".

По словам оштрафованной Журавлевой, ни исполнительная дирекция, ни оргкомитет фестиваля не отбирают фильмы для показа. "У меня был только договор как у директора концертно-театрального центра, на площадке которого и проходит фестиваль. А это другие полномочия и уж точно другой функционал", - пояснила она.

Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов назвал случившееся "странной ситуацией", отметив, что "Аутло" имел на момент показа прокатное удостоверение Минкультуры, хотя на фестивале фильмы могут демонстрироваться и без него. "О какой пропаганде идет речь, вообще не понятно", - сказал он.

По словам Бориса Нелепо, проверяющие "постоянно пытались подвесить за уши идею, что доступ несовершеннолетних к этому фильму был" - через сайт и через каталог фестиваля, который не был упакован в полиэтиленовую пленку. Также во время допросов у организаторов спрашивали, почему на церемонии закрытия на сцене "были несовершеннолетние балерины, выносившие награды, когда при них произносилось слово "Аутло"".

Между тем фильм начали снимать с показов в Москве. Третьяковская галерея, уже начавшая продавать билеты на спецпоказ, внезапно отменила его. По словам режиссера Ксении Ратушной, "кому-то позвонили сверху". "После всех скандалов и снятий фильма у нас осталось 10 кинотеатров (Москва, Питер, Красноярск, Тольятти)", - сообщил "Новой газете" дистрибьютор фильма "Аутло" Владислав Пастернак.

Борис Нелепо писал, что, по слухам, Минкультуры отзывает финансовую поддержку фестиваля "Дух огня" и угрожает его невключением в реестр, что фактически означает запрет на проведение. Позже он сообщил Znak.com, что получил от Минкульта "исчерпывающие пояснения": ведомство "не хочет нанести фестивалю какой-то вред" и заинтересовано в его продолжении.

Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова сообщила ТАСС, что власти ХМАО не получали никаких документов, которые ставили бы под сомнение проведение "Духа огня" в 2021 году.

"Если бы мы на местном уровне хотели его прикрыть, то спокойно бы это сделали. В условиях пандемии, в условиях снижения бюджетной обеспеченности никто бы нам не мешал. Но на сегодняшний день это имиджевое мероприятие, оно в международной повестке, позиционирует регион в части международного гуманитарного партнерства", - отметила Шумакова.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву, смотр проходит ежегодно уже 18 лет.