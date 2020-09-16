Деньги клиентов Сбербанка оказались на счетах сторонней компании без ее участия

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Неизвестные перевели на счета крупнейшего в России контейнерного оператора "Трансконтейнер" свыше 3 млн рублей

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Неизвестные перевели на счета крупнейшего в России контейнерного оператора "Трансконтейнер" свыше 3 млн рублей, часть которых принадлежит клиентам Сбербанка. Эксперты утверждают, что использование счета юрлица может быть новой схемой мошенничества, пишет РБК.

Клиент Сбербанка Александр Ездаков рассказал, что мошенники украли у него с кредитной карты около 200 тыс. руб., получив доступ в приложение "Сбербанк Онлайн". Перед списанием денежных средств он получил сообщения о том, что "Сбербанк Онлайн" зарегистрирован на телефоне модели iPhone, хотя у потерпевшего устройство другой модели, а также получил код на регистрацию. В этих сообщениях говорилось о необходимости связаться с банком, если эти действия выполняет не он.

Оперативно соединиться с оператором по номеру 900 ему не удалось. После списания личные кабинеты в мобильном приложении и интернет-банке оказались заблокированы. Как следует из выписки по операции, деньги были переведены на расчетный счет ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер".

В Сбербанке потерпевшему подтвердили, что перевод осуществлялся с другого устройства, однако по итогам проверки всей информации пришли к выводу, что операция проведена корректно и основания для возврата средств отсутствуют. Эксперты также отмечают, что поскольку верификация в мобильном приложении проходила в полном соответствии с правилами обслуживания, у банка не возникает обязанности по возврату средств.

Представитель "Трансконтейнера" рассказал, что служба безопасности зафиксировала около 80 случаев поступления денежных средств от лиц, не пользовавшихся услугами компании, на общую сумму более 3 млн руб. По результатам проверки фактов мошенничества в отношении ПАО "Трансконтейнер" выявлено не было, способов, при помощи которых мошенники могли бы воспользоваться ошибочно поступившими на счет компании денежными средствами, не существует. "Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка", - пояснил представитель "Трансконтейнера". В Сбербанке сообщили, что банку известно об инцидентах, однако объем и число списаний значительно меньше.

"Трансконтейнер" направил заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам. Представитель Сбербанка заверил, что денежные средства вернут клиентам, а сама компания внедрила новые алгоритмы выявления и блокировки подозрительных операций сразу после выявления таких случаев.

Представитель Сбербанка рассказал, что мошенники получили доступ к мобильному приложению, так как клиенты сами оставили необходимые данные на фишинговых сайтах, которые предлагают пройти фиктивные опросы для получения бонусов "Спасибо". При прохождении опроса клиента просят указать номер своей карты якобы для получения бонусов, после чего мошенники инициируют регистрацию в "Сбербанк Онлайн" от имени клиента на своем устройстве. Еще одним способом получения доступа в мобильное приложение может быть установка вредоносной программы или программы для удаленного управления.

Так как мошенникам в подавляющем большинстве случаев не удается вывести средства на свои карты, они иногда делают переводы в разные крупные "белые" компании, например в компанию "Трансконтейнер" или благотворительные фонды, а потом выводят их через скомпрометированные аккаунты клиентов, через счета подставных физических лиц или обезличенные электронные кошельки. Не исключено, что мошенники производят платеж в адрес организаций, чтобы затем обратиться с требованием вернуть ошибочно переведенные средства, но уже не на счет потерпевшего. Эксперты не исключают, что речь идет о новой схеме мошенничества, пока что не известной на рынке.

В июне Сбербанк заявил, что потери российской экономики от киберпреступлений в 2020 году составят 3,5 трлн рублей, а в 2021 году ущерб от действий хакеров может вырасти уже до 7 трлн руб. Количество киберпреступлений в России в первом квартале текущего года выросло вдвое по сравнению с началом 2019 года, в том числе в связи с эпидемией коронавируса.

Тогда же банк официально запустил сервис по проверке телефонных номеров или сайтов на связь с киберпреступниками, благодаря которому "буквально за пару месяцев" удалось предотвратить попытки телефонного мошенничества в отношении клиентов банка на сумму около 100 млн рублей.