Российская финансовая разведка прокомментировала информацию СМИ о подозрительных транзакциях российских клиентов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав "Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных", - указали в ведомстве, добавив, что изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ознакомилась с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали СМИ из разных стран. В Росфинмониторинге не согласны с тем, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции, связанные с отмыванием денег. Об этом говорится в ответе пресс-службы, который цитирует РБК.

"Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных", - указали в ведомстве, добавив, что изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Росфинмониторинг подчеркивает, что не все из них обладали признаками состава преступления, но ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры.

Конкретных примеров таких дел Росфинмониторинг не привел, объяснив это тем, что "российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В составе утечки РБК обнаружил, например, документ под названием "Разведывательная оценка FinCEN", датированный концом 2016 года или позже. В нем описывается неформальная схема по выводу денег из России в другие юрисдикции через европейский рынок ценных бумаг. При этом клиент покупает за рубли ликвидные акции в России, переводит их в офшорную компанию-оболочку, затем эта компания продает бумаги на внебиржевом рынке за доллары или евро, а деньги переводятся на банковский счет офшорной компании в юрисдикции, где сложно проконтролировать происхождение средств.

Из документа следует, что российские регуляторы предпринимали усилия по перекрытию таких отмывочных каналов: например, Банк России в 2015 году отозвал лицензию Промсбербанка, замешанного в подобных схемах. Правоохранительные органы связывали действия клиентов и собственников Промсбербанка с зеркальными сделками в Deutsche Bank. "Позже была выявлена еще одна похожая схема. Целью ее авторов был вывод денежных средств за рубеж и транзитные операции в особо крупных размерах. Деятельность подготовленной теневой площадки была пресечена", - сообщалось в отчете Росфинмониторинга за 2015 год.

По информации Росфинмониторинга, вопрос об утечке файлов FinCEN вынесен на обсуждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая намерена призвать все страны полноценно и эффективно выполнять антиотмывочные стандарты ФАТФ.

"Со своей стороны, Росфинмониторинг в своей работе на постоянной и профессиональной основе взаимодействует со всеми зарубежными коллегами, включая FinCEN", - сообщили в российской финразведке. Там также заявили, что российская система борьбы с грязными деньгами высоко оценена международным профессиональным сообществом: в 2019 году в ходе проверки ФАТФ Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы.

В списке людей, связанных с финансовыми операциями, о которых международные банки сообщали в FinCEN как о подозрительных, оказались в том числе предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, советник президента Валентин Юмашев, а также виолончелист и близкий знакомый президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин. Также выяснилось, что финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные.

По словам юристов, в рамках антиотмывочного законодательства банки имеют право установить риск-процедуры, по результатам которых могут законно отказывать в открытии счетов или даже замораживать счета клиентов. Банки должны реагировать на любые транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, и вправе изучать источник доходов, запрашивая документы у клиентов. Регуляторы же вправе произвольно указывать банкам зоны риска, в которых банки могут перестать работать. При этом риск-процедуры банков не отличаются прозрачностью, а критерии для подачи отчета о подозрительных транзакциях могут варьироваться.

За неисполнение обязанности по контролю за соблюдением антиотмывочных процедур и подаче отчетов SAR в FinCEN банкам грозят штрафы, регуляторные ограничения, отзыв банковской лицензии и даже уголовное наказание для сотрудников. Поэтому банки заинтересованы в том, чтобы подавать как можно больше таких отчетов при малейшем подозрении к транзакции.