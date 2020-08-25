ВСЕ ФОТО Счетная палата обнаружила недоплату пенсий и выплату сотен миллионов рублей умершим пенсионерам

Moscow-Live.ru / Поляков Алексей "В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 млн руб.", - сообщили в Счетной палате

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, следует из отчета Счетной палаты России

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, следует из отчета Счетной палаты России, которая сообщила о множестве случаев несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР. Речь идет о выплатах на сотни миллионов рублей.

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 млн руб.", - сообщили в Счетной палате. Эти переплаты можно взыскать только через суд или путем добровольного возмещения родственниками умершего пенсионера.

Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти. При этом на 1 марта 2020 года в территориальных органах ПФР находились сведения о смерти более чем 11,7 тысячи умерших граждан, которых фонд не может идентифицировать. На 1 января 2020 текущего года таких неидентифицированных умерших было почти вдвое меньше - 5,6 тысячи человек.

Счетная палата также обнаружила в системе персонифицированного учета в ПФР ошибки, из-за которых некоторые граждане недополучают пенсии. Причиной этого могло стать открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов или присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Чаще всего это происходит из-за ошибок при заполнении анкет, назначения размера пенсии только на основании одного счета при наличии других, отсутствия данных о смене фамилии. Если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета, и размер пенсии уменьшался.

"В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных. При этом доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита. Пенсионерам доплачено 2,2 млн рублей", - следует из текста отчета.

Всего же за три года ПФР объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров. В Счетной палате не исключили, что все эти граждане недополучили пенсии. В ведомстве отметили, что Минтруд совместно с ПФР должен проверить назначенные и пересчитанные по данным персонифицированного учета пенсии и доплатить гражданам недополученные ранее деньги.

Кроме того, на счетах почти 40 тыс. россиян не отображены сведения о стаже за 2017-2018 годы. "Сведения о стаже сразу же отражаются на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (ИЛСЗЛ), только если система учета не выявляет ошибки в предоставленных работодателем отчетах. На практике число ошибок может достигать 4% от общего количества лиц, по которым представлены данные. Так, на счетах почти 13 тыс. застрахованных лиц до сих пор не отражены сведения за 2017 год, за 2018 год - у 27 тыс. лиц", - говорится в документе.

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права на дату назначения будут учтены не в полном объеме. В связи с этим Счетная палата предлагает Фонду пересмотреть подход к проведению контроля отдельных форм отчетности, которые не содержат персонифицированных сведений.

Нередки в Пенсионном фонде и ошибки другого рода. Так, в ноябре 2018 года Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны. Женщине, которая скончалась 20 мая, предложили получить социальное пособие на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти. Как объяснили в самарском отделении ПФР, из-за сбоя перепутались списки умерших и списки их родственников. Отмечается, что родственнику умершей принесли извинения за некорректное обращение и исправили ошибку в программе.

А в марте прошлого года к военному пенсионеру Сергею Зарубе из Челябинска отправили отряд спецназа из-за "незаконной" надбавки к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей. Силовики поставили пенсионера лицом к стене и начали искать в квартире разрешительные документы на спил двух берез, росших во дворе дома.

После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции "Советский", где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей: она полагается пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой - сына-студента). Следствие тогда утверждало, что Сергей Заруба "незаконно получил" 22 231 рубль 20 копеек надбавок. Впоследствии прокуратура Челябинской области принесла пенсионеру официальные извинения.