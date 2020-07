Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по делу об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG 25 июля 2019 года представила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС.

"Компания утверждала, что данная директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности", - полагает истец.

20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. "Суд не отклонил иск по существу. Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", - замечают в Nord Stream 2 AG.

В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд (the Court of Justice of the EU).

Директива 2019/692 распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран. Она вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами российского "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" из России в Германию и "Турецкий поток" из России в европейскую часть Турции. Запуску второго ограничительные меры не помешали, но строительство "Северного потока - 2" остановилось сразу же. Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas заранее приостановила работы, а уже 21 декабря все ее суда были выведены из зоны строительства, хотя у них было 30 дней на сворачивание работ до начала действия карательных мер.

Санкции предусматривают блокировку всех американских активов попавших под ограничения компаний, запрет на операции с фигурантами списка и запрет на въезд представителей компаний в США. Согласно документу, введение санкций является одной из мер по "сдерживанию России" и направлено на "защиту европейской энергетической безопасности".

В "Газпроме" в середине февраля 2020 года сообщили, что газопровод будут запущен в конце года. О том, что "Северный поток-2" уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин.